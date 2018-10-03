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3 октября 2018, 17:58



Правила приема в вузы в 2019-2020 годах откорректировали.

В первую очередь на сайтах вузов в обязательном порядке должны быть вывешены контрольные цифры приема, ведь выпускникам школ важно знать, какое минимальное количество баллов нужно набрать на ЕГЭ для зачисления на ту или иную специальность. К слову, Рособрнадзор устанавливает минимум по всем предметам, но, как правило, у рейтинговых вузов планка гораздо выше. "Например, в прошлом году при минимальных "зачетных" 36 баллах ЕГЭ по русскому в МГИМО требовали не менее 70, и это чтобы просто участвовать в конкурсе", - сообщает сайт "Российской газеты" rg.ru. Напомним: общее количество бюджетных мест по тем или иным направлениям поступления этого года было определено еще в январе 2018-го Приказом Минобрнауки № 48. На новый учебный год, по данным "РГ", всем вузам выделено почти 549 тысяч бюджетных мест: 312 тысяч - для обучения по программам бакалавриата, 129 тысяч - по программам магистратуры, 77 тысяч - по программам специалитета.

Просмотров:90 В целом, по основным позициям, они не существенно отличается от правил приема прошлых лет. Однако появились некоторые нюансы, в частности, в том, какую информацию должны размещать вузы в плане сроков начала и завершения приема документов, перечня вступительных испытаний, правил подачи и рассмотрения апелляций, образцов договора об оказании платных образовательных услуг и т.д.В первую очередь на сайтах вузов в обязательном порядке должны быть вывешены контрольные цифры приема, ведь выпускникам школ важно знать, какое минимальное количество баллов нужно набрать на ЕГЭ для зачисления на ту или иную специальность. К слову, Рособрнадзор устанавливает минимум по всем предметам, но, как правило, у рейтинговых вузов планка гораздо выше. "Например, в прошлом году при минимальных "зачетных" 36 баллах ЕГЭ по русскому в МГИМО требовали не менее 70, и это чтобы просто участвовать в конкурсе", - сообщает сайт "Российской газеты" rg.ru.Напомним: общее количество бюджетных мест по тем или иным направлениям поступления этого года было определено еще в январе 2018-го Приказом Минобрнауки № 48.На новый учебный год, по данным "РГ", всем вузам выделено почти 549 тысяч бюджетных мест: 312 тысяч - для обучения по программам бакалавриата, 129 тысяч - по программам магистратуры, 77 тысяч - по программам специалитета.