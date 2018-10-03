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3 октября 2018, 18:05



11 октября с 10.00 до 13.00 в помещении городской прокуратуры по адресу: Ленинский проспект, 12, с горожанами готов встретиться зампрокурора края Сергей Карапетян.

Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону (3919) 46-38-81.

Просмотров:78 Прийти на встречу можно по предварительной записи. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону (3919) 46-38-81.