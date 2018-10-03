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3 октября 2018, 18:07



200 млрд рублей получит Красноярский край на здравоохранение.

Деньги планируют направить на лекарственное обеспечение льготников, санитарно-курортное лечение и зубопротезирование, развитие службы охраны материнства и детства, паллиативной помощи, службы реабилитации, санаторно-курортного лечения, на укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы отрасли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевой минздрав. В министерстве отметили, что в ближайшие три года планируют строить новые ФАПы и передвижные комплексы для отдаленных деревень, а также создадут инвазивные центры в Минусинске, Лесосибирске и Норильске. Планируется дооснащение современным оборудованием сосудистых центров, а также увеличение объемов высокотехнологичной помощи. «В ближайшие три года планируется строительство третьей очереди онкодиспансера, роддома в Шарыпово, проектирование поликлиник в Красноярске (в микрорайонах Пашенный и Северный) и Минусинске, а также хирургического корпуса клинической больницы № 20 в Красноярске», - добавили в минздраве.

Просмотров:92 Краевое правительство утвердило программу развития здравоохранения региона на ближайшие три года. До 2021 года медицинские учреждения Красноярского края получат более 200 млрд рублей.Деньги планируют направить на лекарственное обеспечение льготников, санитарно-курортное лечение и зубопротезирование, развитие службы охраны материнства и детства, паллиативной помощи, службы реабилитации, санаторно-курортного лечения, на укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы отрасли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевой минздрав.В министерстве отметили, что в ближайшие три года планируют строить новые ФАПы и передвижные комплексы для отдаленных деревень, а также создадут инвазивные центры в Минусинске, Лесосибирске и Норильске. Планируется дооснащение современным оборудованием сосудистых центров, а также увеличение объемов высокотехнологичной помощи.«В ближайшие три года планируется строительство третьей очереди онкодиспансера, роддома в Шарыпово, проектирование поликлиник в Красноярске (в микрорайонах Пашенный и Северный) и Минусинске, а также хирургического корпуса клинической больницы № 20 в Красноярске», - добавили в минздраве.