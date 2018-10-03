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3 октября 2018, 18:07

200 млрд рублей получит Красноярский край на здравоохранение.


Краевое правительство утвердило программу развития здравоохранения региона на ближайшие три года. До 2021 года медицинские учреждения Красноярского края получат более 200 млрд рублей.
Деньги планируют направить на лекарственное обеспечение льготников, санитарно-курортное лечение и зубопротезирование, развитие службы охраны материнства и детства, паллиативной помощи, службы реабилитации, санаторно-курортного лечения, на укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы отрасли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевой минздрав.
В министерстве отметили, что в ближайшие три года планируют строить новые ФАПы и передвижные комплексы для отдаленных деревень, а также создадут инвазивные центры в Минусинске, Лесосибирске и Норильске. Планируется дооснащение современным оборудованием сосудистых центров, а также увеличение объемов высокотехнологичной помощи.
«В ближайшие три года планируется строительство третьей очереди онкодиспансера, роддома в Шарыпово, проектирование поликлиник в Красноярске (в микрорайонах Пашенный и Северный) и Минусинске, а также хирургического корпуса клинической больницы № 20 в Красноярске», - добавили в минздраве.
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12:41   Четыре театра Красноярского края вошли в число лучших в России. 12:34   217 норильчан за первые девять месяцев текущего года подверглись административному аресту за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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13:38   Стали известны финансовые результаты деятельности организаций Красноярского края за 2017 год. Около половины общего объема прибыли ... 13:21   с 1 января по 1 октября 2018 года в Норильске было зарегистрировано 1 825 рождений и 788 смертей.
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 1 октября 2018 
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17:14   В Норильске подвели итоги третьего юношеского турнира «Полярный Мишка». Лучшей в розыгрыше стала команда школы № 37. 17:08   Норильчане поступают в ведущие вузы России, причем половина из них учатся бесплатно.
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 28 сентября 2018 
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