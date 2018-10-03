Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 октября 2018, 18:10



Следы так и непостроенного в Норильске следственного изолятора привели в Екатеринбург. ФСБ начало обыски в управлении МВД Екатеринбурга.

ФСБ нагрянуло в управление МВД по Екатеринбургу с обысками. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-центр службы безопасности Свердловской области, бойцы подразделения проводят следственные действия. «Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия», — говорится в сообщении. В пресс-центре регионального ведомства причину внезапного появления на пороге управления МВД не уточнили. Отмечается, что ещё 28 февраля против заместителя начальника ГУ МВД по Свердловскому краю Александра Кузнецова и бывшего начальника тыла Андрея Петручени были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». Согласно изначальной версии следствия вышеупомянутые лица в 2012 году подписали акты приёма выполненных работ, в которых содержалась информация о фактически не выполненных работах на объекте. Несмотря на невыполнение условий по постройке временного следственного изолятора в Норильске, со счёта ГУ МВД по региону было перечислено свыше 200 миллионов рублей.

Просмотров:96 Сотрудники ФСБ по Свердловской области проводят оперативно-разыскные мероприятия в управлении министерства внутренних дел по Екатеринбургу.ФСБ нагрянуло в управление МВД по Екатеринбургу с обысками. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-центр службы безопасности Свердловской области, бойцы подразделения проводят следственные действия.«Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия», — говорится в сообщении.В пресс-центре регионального ведомства причину внезапного появления на пороге управления МВД не уточнили.Отмечается, что ещё 28 февраля против заместителя начальника ГУ МВД по Свердловскому краю Александра Кузнецова и бывшего начальника тыла Андрея Петручени были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».Согласно изначальной версии следствия вышеупомянутые лица в 2012 году подписали акты приёма выполненных работ, в которых содержалась информация о фактически не выполненных работах на объекте. Несмотря на невыполнение условий по постройке временного следственного изолятора в Норильске, со счёта ГУ МВД по региону было перечислено свыше 200 миллионов рублей.