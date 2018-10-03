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3 октября 2018, 18:16



Красноярский край оказался в числе лидеров по количеству аварийного жилья.

Ранее министерство строительства Красноярского края сообщало, что в 2019-2020 годах из аварийного жилья в регионе будут переселены более 4,3 тысячи человек. Для этого потребуется построить 99,5 тысячи квадратных метров жилья. Необходимый объем финансирования оценивается в 6 млрд рублей.

Просмотров:84 Глава Минстроя РФ Владимир Якушев назвал регионы-лидеры по объему аварийного жилья в России. В списке оказались Красноярский край, Пермский край и Якутия. Сейчас в стране обсуждается создание действующего механизма по переселению людей из аварийного жилищного фонда. Объем финансирования данного проекта составит 491 млрд рублей на шесть лет. «Уровень софинансирования федерального и регионального бюджетов составит 86% на 14%. Основные расходы берет на себя федеральная казна», — пояснил глава Минстроя.Ранее министерство строительства Красноярского края сообщало, что в 2019-2020 годах из аварийного жилья в регионе будут переселены более 4,3 тысячи человек. Для этого потребуется построить 99,5 тысячи квадратных метров жилья. Необходимый объем финансирования оценивается в 6 млрд рублей.