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3 октября 2018, 18:19



Расходы на образование в Красноярском крае увеличатся на 4 млрд рублей в 2019 году.

Отметим, что в следующем году будут введены в эксплуатацию две школы на 1280 мест каждая и восемь детских садов в Красноярске. Еще одно учебное заведение откроется в поселке Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого района на 100 мест. Кроме того, в планах у краевого правительства создать в регионе центр по поддержке инклюзивного образования для людей-инвалидов. «К 2020 году увеличится количество специализированных центров компетенций по стандарту Worldskills с 4 до 19. Будет создано более двух тысяч мест с ясельными группами в детских садах и почти семь тысяч новых мест в школах», – дополнила Маковская. Напомним, что ежегодно из казны на развитие образования в крае направляется около 25% средств.

Просмотров:89 Расходы на обучение в Красноярском крае увеличатся на 4 млрд рублей, сообщила и. о. министра образования региона Светлана Маковская. 2 октября в краевом правительстве утвердили программу «Развитие образования» на 2019-2021 годы, на реализацию которой в общей сложности будет направлено 171,8 млрд рублей. На следующий год расходы увеличатся до 60,5 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем в 2018-м. Это связано с выделением дополнительных средств на строительство и реконструкцию школ и детских садов, с увеличением количества школьников и дошкольников, а также с выплатой дополнительных стипендий студентам техникумов и колледжей. «Более 76% расходов программы пойдет на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, 11% – на профессиональное образование и 10% – на государственную поддержку детей-сирот», – сообщила Светлана Маковская.Отметим, что в следующем году будут введены в эксплуатацию две школы на 1280 мест каждая и восемь детских садов в Красноярске. Еще одно учебное заведение откроется в поселке Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого района на 100 мест.Кроме того, в планах у краевого правительства создать в регионе центр по поддержке инклюзивного образования для людей-инвалидов. «К 2020 году увеличится количество специализированных центров компетенций по стандарту Worldskills с 4 до 19. Будет создано более двух тысяч мест с ясельными группами в детских садах и почти семь тысяч новых мест в школах», – дополнила Маковская. Напомним, что ежегодно из казны на развитие образования в крае направляется около 25% средств.