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3 октября 2018, 21:54



ФСБ нагрянула в министерство соцполитики Красноярского края

Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в министерстве социальной политики Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Депутат Илья Зайцев на своей странице в Фейсбуке также написал: «Мне звонят журналисты с просьбой сообщить детали. Могу подтвердить, что обыски проводятся. И связаны они с закупками министерства. Это единственное, что могу пояснить». В министерстве никаких комментариев не дают. Точно также воздерживаются пока от подробностей и в региональном управлении ФСБ. Известно, что антимонопольщики обвинили минсоцполитики в нарушениях правил госзакупок. Первый раз – при приобретении новогодних подарков для детей из неполных семей и инвалидов, который оказались, к тому же, некачественными. И второй раз – накануне Дня победы министерство закупило бытовую технику на бюджетные деньги без проведения то

Просмотров:196 Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в министерстве социальной политики Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Депутат Илья Зайцев на своей странице в Фейсбуке также написал: «Мне звонят журналисты с просьбой сообщить детали. Могу подтвердить, что обыски проводятся. И связаны они с закупками министерства. Это единственное, что могу пояснить».В министерстве никаких комментариев не дают. Точно также воздерживаются пока от подробностей и в региональном управлении ФСБ.Известно, что антимонопольщики обвинили минсоцполитики в нарушениях правил госзакупок. Первый раз – при приобретении новогодних подарков для детей из неполных семей и инвалидов, который оказались, к тому же, некачественными. И второй раз – накануне Дня победы министерство закупило бытовую технику на бюджетные деньги без проведения то