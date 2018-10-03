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3 октября 2018, 22:27



Совет Федерации одобрил закон об изменении пенсионной системы. Закон включает увеличение возраста выхода на пенсию



Просмотров:259 Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил закон об изменении пенсионных параметров, включающий увеличение возраста выхода на пенсию. За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Делаться это будет поэтапно - с ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев. Отдельные меры прописаны для лиц, проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. Для мужчин пенсионный возраст повышается там с нынешних 55 лет до 60, а для женщин - с 50 до 55 лет.