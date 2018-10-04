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4 октября 2018, 13:05



В крае утверждена программа развития системы социальной поддержки населения на 2019-2021 годы.

Государственная программа состоит из шести подпрограмм: повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности; социальная поддержка семей, имеющих детей; доступная среда; повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом; повышение качества и доступности социальных услуг; формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Программой предусмотрено не только сохранение всех ранее предоставляемых мер социальной поддержки, выплат и компенсаций, но их индексация с января 2019 года на 3,9 процента. Социальные выплаты в повышенном размере получат ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, пенсионеры – всего более 600 тысяч человек. Будут проиндексированы и выплаты для 120 тысяч семей с детьми. В программу внесены изменения, соответствующие принятому закону края о сохранении мер социальной поддержки гражданам, достигшим 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин, которые, по новым параметрам пенсионного законодательства, еще не будут иметь статуса пенсионера. В целом предусмотренные средства позволят своевременно и в полном объеме исполнить все принятые обязательства государства и края по социальной поддержке нуждающихся жителей края, создать условия для повышения качества, доступности и мобильности оказания социальных услуг.

Просмотров:169 На заседании регионального правительства утверждена отраслевая программа «Развитие системы социальной поддержки граждан Красноярского края на 2019-2021 годы».Государственная программа состоит из шести подпрограмм: повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности; социальная поддержка семей, имеющих детей; доступная среда; повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом; повышение качества и доступности социальных услуг; формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.Программой предусмотрено не только сохранение всех ранее предоставляемых мер социальной поддержки, выплат и компенсаций, но их индексация с января 2019 года на 3,9 процента.Социальные выплаты в повышенном размере получат ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, пенсионеры – всего более 600 тысяч человек.Будут проиндексированы и выплаты для 120 тысяч семей с детьми.В программу внесены изменения, соответствующие принятому закону края о сохранении мер социальной поддержки гражданам, достигшим 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин, которые, по новым параметрам пенсионного законодательства, еще не будут иметь статуса пенсионера.В целом предусмотренные средства позволят своевременно и в полном объеме исполнить все принятые обязательства государства и края по социальной поддержке нуждающихся жителей края, создать условия для повышения качества, доступности и мобильности оказания социальных услуг.