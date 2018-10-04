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4 октября 2018, 13:15



28-летнего норильчанина будут судить за кражу денег из магазина.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сейчас следователи полиции направили уголовное дело в суд.

Просмотров:200 В июле этого года 28-летний злоумышленник проник ночью в магазин одного из торговых центров Норильска, откуда похитил 26 000 рублей.В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сейчас следователи полиции направили уголовное дело в суд.