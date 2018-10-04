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4 октября 2018, 13:29



Сентябрь для Заполярного филиала "Норникеля" был месяцем больших ремонтов.

За этот же период был выполнен огромный объем ремонтных работ и на других переделах этого узла. В частности, на руднике "Таймырский" был выполнен ремонт оборудования южной подъемной машины ствола СС-З и ремонт бункера узла пересыпа № 3. На руднике "Октябрьский" провели ремонт привода южной подъемной машины СС-2. На руднике "Скалистый" выполнен комплексный ремонт ствола ВС-9. На Надеждинском металлургическом заводе был выполнен ремонт обеих технологических линий печей взвешенной плавки, отремонтированы сами агрегаты, сушильное оборудование и система оборотного водоснабжения завода. Также было остановлено и ремонтировалось оборудование гидрометаллургического производства. Шли ремонты и на кислородной станции № 2, которая была на это время остановлена. Соответственно остановка кислородной станции затронула и медный завод, который в этот период снабжался от кислородной станции № 1 и поочередно останавливал свои печи для ремонтных работ. Продолжая тему ремонтов: с конца августа идет 45-суточный ремонт клинкерной линии на цементном заводе. Он продолжался весь сентябрь, к середине октября планируется его окончить. Производство цемента при этом не останавливалось. В целом, как отметил Владимир Григорчук, ремонтов в сентябре было много, но все выполнено качественно и в срок. В связи с длительной остановкой на ремонт, план по производству никеля в файнштейне предприятием был недовыполнен, но так как с начала года план по никелевому производству значительно перевыполняется, то общая ситуация благоприятная. По меди план выполнен в полном объеме, а по производству металлов платиновой группы - концентратов, черновому серебру, селену, теллуру - даже перевыполнен. Горняки также выполнили сентябрьскую программу в рамках производственного задания. В планах Заполярного филиала на октябрь - завершение летних ремонтов и окончание подготовки всех подразделений к зиме.

Просмотров:194 Об этом на традиционном ежемесячном брифинге рассказал Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ "Норникеля". В сентябре была большая комплексная остановка на технологической цепочке "талнахские рудники - ТОФ - НМЗ". Продолжительность остановки составила почти четыре дня - трое суток и шестнадцать часов. Это определялось основным ремонтом, под который увязывались и все остальные работы - перефутеровка мельницы полусамоизмельчения на Талнахской обогатительной фабрике. Было заменено более 230 элементов футеровки, выполнен ремонт узлов загрузки и разгрузки мельницы. Также на ТОФ в это время ремонтировались флотационное и насосное оборудование, конвейерный транспорт, система оборотного водоснабжения.За этот же период был выполнен огромный объем ремонтных работ и на других переделах этого узла. В частности, на руднике "Таймырский" был выполнен ремонт оборудования южной подъемной машины ствола СС-З и ремонт бункера узла пересыпа № 3. На руднике "Октябрьский" провели ремонт привода южной подъемной машины СС-2. На руднике "Скалистый" выполнен комплексный ремонт ствола ВС-9. На Надеждинском металлургическом заводе был выполнен ремонт обеих технологических линий печей взвешенной плавки, отремонтированы сами агрегаты, сушильное оборудование и система оборотного водоснабжения завода. Также было остановлено и ремонтировалось оборудование гидрометаллургического производства. Шли ремонты и на кислородной станции № 2, которая была на это время остановлена. Соответственно остановка кислородной станции затронула и медный завод, который в этот период снабжался от кислородной станции № 1 и поочередно останавливал свои печи для ремонтных работ.Продолжая тему ремонтов: с конца августа идет 45-суточный ремонт клинкерной линии на цементном заводе. Он продолжался весь сентябрь, к середине октября планируется его окончить. Производство цемента при этом не останавливалось. В целом, как отметил Владимир Григорчук, ремонтов в сентябре было много, но все выполнено качественно и в срок.В связи с длительной остановкой на ремонт, план по производству никеля в файнштейне предприятием был недовыполнен, но так как с начала года план по никелевому производству значительно перевыполняется, то общая ситуация благоприятная. По меди план выполнен в полном объеме, а по производству металлов платиновой группы - концентратов, черновому серебру, селену, теллуру - даже перевыполнен. Горняки также выполнили сентябрьскую программу в рамках производственного задания.В планах Заполярного филиала на октябрь - завершение летних ремонтов и окончание подготовки всех подразделений к зиме.