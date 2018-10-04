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4 октября 2018, 15:11



В ДЮСШ № 2 провели спортивный праздник в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт!».

«Родители имели возможность пообщаться с тренерами на тему спортивного ориентирования ребенка. При желании каждый участник акции, проконсультировавшись со специалистами спортивной школы и пройдя дополнительный индивидуальный отбор, что требует программа по виду спорта, смог пополнить ряды наших воспитанников. По результатам акции 43 человека были зачислены в нашу ДЮСШ», - отметили организаторы акции.

Просмотров:156 В акции приняли участие более 160 человек, при этом, по словам организаторов, уникальность мероприятия заключалась в том, что каждый ребенок от пяти до девяти лет вне зависимости от своих физических данных имел возможность на один час стать акробатом, гимнастом и батутистом. Спортивный праздник включал в себя подвижные игры, знакомство со спортивными снарядами, фотографирование с ростовыми куклами, показательные выступления воспитанников спортивной школы – победителей и призеров краевых и региональных соревнований.«Родители имели возможность пообщаться с тренерами на тему спортивного ориентирования ребенка. При желании каждый участник акции, проконсультировавшись со специалистами спортивной школы и пройдя дополнительный индивидуальный отбор, что требует программа по виду спорта, смог пополнить ряды наших воспитанников. По результатам акции 43 человека были зачислены в нашу ДЮСШ», - отметили организаторы акции.