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4 октября 2018, 15:18



На Красных Камнях оборудуют экологическую тропу. Там уже очистили скалы от надписей, вывезли мусор и поставили указатели маршрута.

По словам координатора движения «За чистый город!» Дмитрия Федосеева, работы на Красных Камнях начались в июле. Активисты экологического движения вывезли мусор, частично очистили скалы от надписей, установили три и подготовили основу еще для 22 указателей маршрута, а также трех информационных щитов о флоре и фауне местности. Также в планах у общественников установить стоянки для отдыха – скамейки и специальные мусорные контейнеры, которые не смогут вскрыть дикие животные. «У нас давно была идея по благоустройству этого места. Мы вышли с инициативой на наших коллег из экологического фонда СФУ, и они оказали нам содействие – прислали различные химические реагенты, которые разъедают краски на камнях. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы горожане оценили наш вклад и сохранили это место в чистоте», - отметил Дмитрий Федосеев. «Красные Камни – не территория национального заповедника, а всего лишь приграничная зона, поэтому у нее нет какого-то конкретного хозяина, который бы следил за благоустройством и работал с туристами. Мы же хотим как можно ближе познакомить норильчан и гостей города с этой достопримечательностью, организовать волонтерский лагерь, провести соревнования, например по скалолазанию и дайвингу. Кроме того, экотропа – это ведь пешие прогулки, а значит, и прекрасный способ поддержать свое здоровье», - добавил Роман Лалетин, член правления экологического фонда Сибирского федерального университета. В этом году работа над экологической тропой завершена. Волонтеры говорят, что они продолжат обустраивать территорию Красных Камней в следующем году с приходом тепла и закончат к сентябрю. При этом общая протяженность экотропы – 4500 метров. В дальнейшем также планируется организовать летний автобусный маршрут от талнахского автовокзала к началу тропы.

Просмотров:159 Организаторами проекта выступили норильское общественное движение «За чистый город!» и экологический фонд Сибирского федерального университета, выделивший финансирование.По словам координатора движения «За чистый город!» Дмитрия Федосеева, работы на Красных Камнях начались в июле. Активисты экологического движения вывезли мусор, частично очистили скалы от надписей, установили три и подготовили основу еще для 22 указателей маршрута, а также трех информационных щитов о флоре и фауне местности. Также в планах у общественников установить стоянки для отдыха – скамейки и специальные мусорные контейнеры, которые не смогут вскрыть дикие животные.«У нас давно была идея по благоустройству этого места. Мы вышли с инициативой на наших коллег из экологического фонда СФУ, и они оказали нам содействие – прислали различные химические реагенты, которые разъедают краски на камнях. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы горожане оценили наш вклад и сохранили это место в чистоте», - отметил Дмитрий Федосеев.«Красные Камни – не территория национального заповедника, а всего лишь приграничная зона, поэтому у нее нет какого-то конкретного хозяина, который бы следил за благоустройством и работал с туристами. Мы же хотим как можно ближе познакомить норильчан и гостей города с этой достопримечательностью, организовать волонтерский лагерь, провести соревнования, например по скалолазанию и дайвингу. Кроме того, экотропа – это ведь пешие прогулки, а значит, и прекрасный способ поддержать свое здоровье», - добавил Роман Лалетин, член правления экологического фонда Сибирского федерального университета.В этом году работа над экологической тропой завершена. Волонтеры говорят, что они продолжат обустраивать территорию Красных Камней в следующем году с приходом тепла и закончат к сентябрю. При этом общая протяженность экотропы – 4500 метров. В дальнейшем также планируется организовать летний автобусный маршрут от талнахского автовокзала к началу тропы.