Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 октября 2018, 15:31



Туризму в крае быть. На заседании комитета по образованию, культуре и спорту ЗС под председательством Людмилы Магомедовой рассмотрен долгожданный закон о развитии туристической отрасли в крае.

Так, для информационного обеспечения предусматривается: создание в крае туристского информационного центра, интернет-портала о туризме, системы навигации и ориентирования в сфере туризма на территории края; ведение реестра туристских ресурсов, находящихся на территории края, и реестра туристской индустрии, а также издание и распространение рекламно-информационных, справочных материалов, содержащих информацию о сфере туризма. В документе также города, на территории которых будут созданы единые кластеры, где планируются разработка и реализация мероприятий по привлечению инвестиций в объекты туристской индустрии, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Также законопроектом определяются меры по поддержке приоритетных направлений развития туризма в крае, включая разработку экскурсионных программ для граждан по приоритетным направлениям развития туризма; оказание информационной, консультационной, методической и организационной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в сфере приоритетных направлений развития туризма; предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий юридическим лицам, работающим в этой в сфере. Первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко предложил обсудить на уровне правительства края вопрос о создании отдельного органа, который будет заниматься развитием туризма в регионе. «Пока эти полномочия кочуют из министерства в министерство, толку не будет, — сказал Алексей Клешко. — И людям надо разъяснять, что такое субсидированные маршруты. Рассказывайте, что это экскурсии за половину стоимости, а вторую половину оплачивает бюджет». Комитет принял решение вынести законопроект на рассмотрение сессии Законодательного собрания в первом чтении.

Просмотров:156 Проект закона «О создании благоприятных условий для развития туризма в Красноярском крае» представила Наталья Гельруд, первый заместитель министра культуры. В проекте определены основные задачи и приоритетные направления развития туризма в крае, разграничены полномочия органов государственной власти в сфере создания благоприятных условий для развития туризма, введены некоторые понятия, не предусмотренные федеральным законодательством.Так, для информационного обеспечения предусматривается: создание в крае туристского информационного центра, интернет-портала о туризме, системы навигации и ориентирования в сфере туризма на территории края; ведение реестра туристских ресурсов, находящихся на территории края, и реестра туристской индустрии, а также издание и распространение рекламно-информационных, справочных материалов, содержащих информацию о сфере туризма.В документе также города, на территории которых будут созданы единые кластеры, где планируются разработка и реализация мероприятий по привлечению инвестиций в объекты туристской индустрии, в том числе на основе государственно-частного партнерства.Также законопроектом определяются меры по поддержке приоритетных направлений развития туризма в крае, включая разработку экскурсионных программ для граждан по приоритетным направлениям развития туризма;оказание информационной, консультационной, методической и организационной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в сфере приоритетных направлений развития туризма;предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий юридическим лицам, работающим в этой в сфере.Первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко предложил обсудить на уровне правительства края вопрос о создании отдельного органа, который будет заниматься развитием туризма в регионе. «Пока эти полномочия кочуют из министерства в министерство, толку не будет, — сказал Алексей Клешко. — И людям надо разъяснять, что такое субсидированные маршруты. Рассказывайте, что это экскурсии за половину стоимости, а вторую половину оплачивает бюджет».Комитет принял решение вынести законопроект на рассмотрение сессии Законодательного собрания в первом чтении.