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4 октября 2018, 15:38



Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.

Заявление составляется в свободной форме и направляется в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а. Также к заявлению необходимо приложить: выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковской организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денежных средств). В заявлении требуется указать точную сумму денежных средств, подлежащих возврату, которую можно уточнить по одному из контактных номеров телефонов: 8 (391) 223-93-13 и 8 (391) 223-93-21. В Норильске на все интересующие вопросы ответят в отделе экономики и финансов УЖКХ по адресу: ул. Севастопольская, 7а, кабинет 232; телефон 43-70-40*2551.

Просмотров:159 Осенью прошлого года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными: в Кайеркане - на Шахтерской, 5 и 18, на Надеждинской, 18, а также в Центральном районе - на Лауреатов, 31. Сейчас идет активное расселение этих домов, горожане обращаются в управление жилищного фонда, где им предлагают варианты переселения или денежные компенсации за жилье. Параллельно региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этих домах сумму, пропорциональную размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт за период с момента создания самого фонда капремонта - с ноября 2014 года. Эти деньги перечисляются региональным оператором по заявлению собственника на указанный им банковский счет в течение шести месяцев.Заявление составляется в свободной форме и направляется в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.Также к заявлению необходимо приложить: выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковской организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денежных средств).В заявлении требуется указать точную сумму денежных средств, подлежащих возврату, которую можно уточнить по одному из контактных номеров телефонов: 8 (391) 223-93-13 и 8 (391) 223-93-21.В Норильске на все интересующие вопросы ответят в отделе экономики и финансов УЖКХ по адресу: ул. Севастопольская, 7а, кабинет 232; телефон 43-70-40*2551.