Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 октября 2018, 16:23



Определены победители ежегодного конкурса социальных проектов.

Норильская местная общественная организация «Центр развития личности «СТАРТ» в рамках проекта «СТАРТ 55+» организует занятия для пенсионеров: танцевальное направление, йога, курсы разговорного английского языка, изобразительного искусства, а для любителей прикладного направления Hand made будет организована дизайн-студия. В завершении реализации проекта пройдут: ярмарка изделий «Бабушкиными руками»; совместный танцевальный флешмоб для детей и пенсионеров; фотосессия для участников проекта с их детьми, внуками и правнуками. В результате «Старт 55+» поможет создать творческую и интеллектуальную платформу для реализации потенциала людей старшего возраста. Проект «Школа «КЕНГУРУ» Норильской местной общественной организации «Федерация фитнес-аэробики» ставит перед собой цель решить проблему, связанную с увеличением количества детей, страдающих ожирением и проблемами опорно-двигательного аппарата. Для этого будут организованы секции здоровья по банджи-фитнесу и прыжковой акробатике для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Параллельно организаторы проекта будут фиксировать в «Дневники роста» рост и вес детей, посещающих секции, ведь наглядный пример будет служить хорошей мотивацией для детей и их родителей. Автономная некоммерческая организация «Служба социальной адаптации «ВЕКТОР» в рамках проекта «Передышка» создаст службу «домашнего визитирования» из педагогов –волонтеров - психологов, дефектологов, логопедов, медицинских работников - которые смогут квалифицированно оказывать востребованную помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов со сложными сочетанными нарушениями развития и здоровья. Помимо консультаций для родителей, практических занятий с ребенком волонтеры будут предлагать помощь самим родителям, так называемую «передышку»: фитнес-занятия, творческие мастерские, совместную подготовку выступления на городском творческом мероприятии «День людей с ограниченными возможностями». Проект «Академия рыцарства» от автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб славянских единоборств «Коловрат» предполагает внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых. Благодаря финансовой поддержке гранта для клуба приобретут необходимое снаряжение и инвентарь. В завершении проекта запланировано проведение турнира по историческому фехтованию. Норильская местная общественная организация «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» стремится внедрить новый вид спорта - стритлифтинг (от английского street lifting — поднимать на улице) - силовой вид спорта, появившийся как одно из направлений воркаута, предполагающий тренировочные занятия, соревнования, турниры и иные спортивно-массовые мероприятия. По результатам мероприятий проекта «Путь от уличного движения до спорта» будут выявлены лучшие спортсмены. В перспективе организаторами планируется присваивать спортивные разряды и звания в соответствии с законодательством Российской Федерации. Социальные проекты будут реализованы на территории Норильска в течение года.

Просмотров:174 Конкурс финансируется из средств края, его бюджет в этом году составил один миллион рублей. Эти деньги разделят между собой пять некоммерческих организаций в номинации «Лучшая муниципальная программа поддержки СОНКО городского округа Красноярского края с населением более 100 000 жителей» по программе «Содействие развитию гражданского общества».Норильская местная общественная организация «Центр развития личности «СТАРТ» в рамках проекта «СТАРТ 55+» организует занятия для пенсионеров: танцевальное направление, йога, курсы разговорного английского языка, изобразительного искусства, а для любителей прикладного направления Hand made будет организована дизайн-студия. В завершении реализации проекта пройдут: ярмарка изделий «Бабушкиными руками»; совместный танцевальный флешмоб для детей и пенсионеров; фотосессия для участников проекта с их детьми, внуками и правнуками. В результате «Старт 55+» поможет создать творческую и интеллектуальную платформу для реализации потенциала людей старшего возраста.Проект «Школа «КЕНГУРУ» Норильской местной общественной организации «Федерация фитнес-аэробики» ставит перед собой цель решить проблему, связанную с увеличением количества детей, страдающих ожирением и проблемами опорно-двигательного аппарата. Для этого будут организованы секции здоровья по банджи-фитнесу и прыжковой акробатике для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Параллельно организаторы проекта будут фиксировать в «Дневники роста» рост и вес детей, посещающих секции, ведь наглядный пример будет служить хорошей мотивацией для детей и их родителей.Автономная некоммерческая организация «Служба социальной адаптации «ВЕКТОР» в рамках проекта «Передышка» создаст службу «домашнего визитирования» из педагогов –волонтеров - психологов, дефектологов, логопедов, медицинских работников - которые смогут квалифицированно оказывать востребованную помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов со сложными сочетанными нарушениями развития и здоровья. Помимо консультаций для родителей, практических занятий с ребенком волонтеры будут предлагать помощь самим родителям, так называемую «передышку»: фитнес-занятия, творческие мастерские, совместную подготовку выступления на городском творческом мероприятии «День людей с ограниченными возможностями».Проект «Академия рыцарства» от автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб славянских единоборств «Коловрат» предполагает внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых. Благодаря финансовой поддержке гранта для клуба приобретут необходимое снаряжение и инвентарь. В завершении проекта запланировано проведение турнира по историческому фехтованию.Норильская местная общественная организация «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» стремится внедрить новый вид спорта - стритлифтинг (от английского street lifting — поднимать на улице) - силовой вид спорта, появившийся как одно из направлений воркаута, предполагающий тренировочные занятия, соревнования, турниры и иные спортивно-массовые мероприятия. По результатам мероприятий проекта «Путь от уличного движения до спорта» будут выявлены лучшие спортсмены. В перспективе организаторами планируется присваивать спортивные разряды и звания в соответствии с законодательством Российской Федерации.Социальные проекты будут реализованы на территории Норильска в течение года.