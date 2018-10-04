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4 октября 2018, 16:54



В рамках общероссийского проекта «Сохраним белого медведя» в Норильске открыли просветительский центр «Белый мишка».

Сегодня в России обитают около шести тысяч белых медведей, и, согласно данным исследователей, их популяция к 2050 году по самым оптимистическим прогнозам может сократиться на 30%. Конечно, государство охраняет это животное как вид, занесенный в Красную книгу России - официально охота на него была запрещена еще в 1957 году, - тем не менее, поясняют активисты, браконьеры продолжают на него охоту. При этом, по мнению специалистов, формирование определенных социальных и экологических установок происходит в детстве, и именно для достижения этой цели и был создан «Белый мишка». Центр был открыт именно 4 октября, во Всемирный день защиты животных. Педагоги СФУ разработали программу, которая включает 67 занятий для учеников 1-4-х классов. В нее интегрированы образовательные области и учебные предметы – окружающий мир, изучение местного фольклора, поэзия местных поэтов, изобразительное искусство, труд, физкультура и даже математика. Особенность такого центра - работа с компьютерными программами по анимации, обучение фотоискусству, видеорепортажи, конкурсы экологических статей и прочее. Организаторы поясняют, что наиболее отличившихся воспитанников ожидают поездки на экологические смены в детские лагеря «Орленок» и «Океан» (Владивосток). Норильск стал пилотным городом, в котором в рамках комплексного и многостороннего проекта «Сохраним белого медведя» было решено организовать просветительский центр. По словам менеджера региональных проектов экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Олеси Кужель, если норильский опыт получит достойную оценку, то подобные центры могут появиться и в других городах Арктической зоны России. При этом в будущем уроки планируется проводить не только для начальных классов, но и для старшеклассников и студентов. Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин считает, что просветительский центр, помимо повышения экологической грамотности, поможет школьникам более детально познакомиться с родным краем. «Школьники будут посещать такие занятия в рамках дополнительного образования. Буквально через месяц эксперимент будет окончательно запущен. Мы планируем, что за этот учебный год примерно 400-600 норильских школьников смогут посетить эти занятия. Тема экологии и защиты животных сейчас довольно актуальна. Регулярно в Норильске проходят научно-практические конференции среди школьников и студентов, и с каждым годом количество таких инициатив становится все больше», - сказал Андрей Колин.

Просмотров:151 «Белый мишка» появился в Молодежном центре (ул. Советская, 9) при содействии экологического фонда Сибирского федерального университета, экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» и администрации Норильска.Сегодня в России обитают около шести тысяч белых медведей, и, согласно данным исследователей, их популяция к 2050 году по самым оптимистическим прогнозам может сократиться на 30%. Конечно, государство охраняет это животное как вид, занесенный в Красную книгу России - официально охота на него была запрещена еще в 1957 году, - тем не менее, поясняют активисты, браконьеры продолжают на него охоту. При этом, по мнению специалистов, формирование определенных социальных и экологических установок происходит в детстве, и именно для достижения этой цели и был создан «Белый мишка».Центр был открыт именно 4 октября, во Всемирный день защиты животных. Педагоги СФУ разработали программу, которая включает 67 занятий для учеников 1-4-х классов. В нее интегрированы образовательные области и учебные предметы – окружающий мир, изучение местного фольклора, поэзия местных поэтов, изобразительное искусство, труд, физкультура и даже математика. Особенность такого центра - работа с компьютерными программами по анимации, обучение фотоискусству, видеорепортажи, конкурсы экологических статей и прочее. Организаторы поясняют, что наиболее отличившихся воспитанников ожидают поездки на экологические смены в детские лагеря «Орленок» и «Океан» (Владивосток).Норильск стал пилотным городом, в котором в рамках комплексного и многостороннего проекта «Сохраним белого медведя» было решено организовать просветительский центр. По словам менеджера региональных проектов экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Олеси Кужель, если норильский опыт получит достойную оценку, то подобные центры могут появиться и в других городах Арктической зоны России. При этом в будущем уроки планируется проводить не только для начальных классов, но и для старшеклассников и студентов.Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин считает, что просветительский центр, помимо повышения экологической грамотности, поможет школьникам более детально познакомиться с родным краем.«Школьники будут посещать такие занятия в рамках дополнительного образования. Буквально через месяц эксперимент будет окончательно запущен. Мы планируем, что за этот учебный год примерно 400-600 норильских школьников смогут посетить эти занятия. Тема экологии и защиты животных сейчас довольно актуальна. Регулярно в Норильске проходят научно-практические конференции среди школьников и студентов, и с каждым годом количество таких инициатив становится все больше», - сказал Андрей Колин.