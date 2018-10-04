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4 октября 2018, 16:56



В Норильской детской художественной школе прошла презентация проекта «Полярная печатня», реализованного при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».



Просмотров:139 В школе начинает работать творческая мастерская, которая поможет горожанам познакомиться с различными видами графики, в том числе и печатной. Графика - удивительный и очень интересный вид изобразительного искусства. О секретах создания графических работ, а также старинных способах создания уникальных произведений графики можно будет узнать на мастер-классах, которые состоятся в рамках проекта. Мастер-классы будут проведены преподавателями детской художественной школы и красноярскими художниками.