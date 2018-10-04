Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 октября 2018, 17:12



Завтра Россия отметит День учителя, для норильского образования этот год стал еще и юбилейным.

В ГЦК одновременно с награждением и концертом откроется фотовыставка «Дети в кадре» и «Здания образовательных учреждений», будет также работать интерактивная зона. Напомним, современное норильское образование представляет из себя развитую сеть образовательных учреждений, представляющих все три направления обучения - дошкольное, общее и дополнительное. Сегодня в городе 37 школ, в которых работают 1879 педагогов и учатся 23 929 учеников.

Просмотров:161 5 октября во всех учреждениях образования запланирована череда концертов и поздравительных программ. Практически в каждой школе Большого Норильска пройдут чествования учителей, а на главной городской площадке, в Городском центре культуры, вечером 5 октября состоится праздничная программа, посвященная Дню учителя и 65-летнему юбилею норильского образования.В ГЦК одновременно с награждением и концертом откроется фотовыставка «Дети в кадре» и «Здания образовательных учреждений», будет также работать интерактивная зона.Напомним, современное норильское образование представляет из себя развитую сеть образовательных учреждений, представляющих все три направления обучения - дошкольное, общее и дополнительное.Сегодня в городе 37 школ, в которых работают 1879 педагогов и учатся 23 929 учеников.