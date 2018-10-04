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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:44 МФК «Норильский никель» делится опытом с юными норильчанами.
17:12 Завтра Россия отметит День учителя, для норильского образования этот год стал еще и юбилейным.
16:56 В Норильской детской художественной школе прошла презентация проекта «Полярная печатня», реализованного при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
16:54 В рамках общероссийского проекта «Сохраним белого медведя» в Норильске открыли просветительский центр «Белый мишка».
16:23 Определены победители ежегодного конкурса социальных проектов.
15:38 Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.
15:31 Туризму в крае быть. На заседании комитета по образованию, культуре и спорту ЗС под председательством Людмилы Магомедовой рассмотрен долгожданный закон о развитии туристической отрасли в крае.
15:18 На Красных Камнях оборудуют экологическую тропу. Там уже очистили скалы от надписей, вывезли мусор и поставили указатели маршрута.
15:11 В ДЮСШ № 2 провели спортивный праздник в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт!».
13:29 Сентябрь для Заполярного филиала "Норникеля" был месяцем больших ремонтов.
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