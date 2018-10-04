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4 октября 2018, 17:44



МФК «Норильский никель» делится опытом с юными норильчанами.

«Все ребята были открыты, внимательны и заинтересованы. Я надеюсь, что они получили определенные навыки. Юноши - это наше будущее, и им необходимо чувствовать, что они могут играть профессионально и прогрессировать. Мы нуждаемся в них. Также я хотел поделиться впечатлениями с тренерами спортивной школы и узнать, какие проблемы у них есть в повседневной работе, чтобы постараться помочь им», - приводит слова бразильца официальный сайт заполярного клуба. Напомним, что Марио Навес Фернандес перешел в «Норильский никель» в минувшее межсезонье. Ранее он работал в подмосковном «Динамо». Также добавим, что в эти выходные, 6-7 октября, в рамках очередного тура Суперлиги «Норникель» на выезде сыграет с «Ухтой». Сейчас в активе норильчан и ухтинцев равное количество очков – по три, и, соответственно, девятая и десятая строчки турнирной таблицы.

Просмотров:138 Почти два часа тренер по физической подготовке мини-футбольного клуба «Норникель» Марио Навес проводил занятия с воспитанниками отделения мини-футбола ДЮСШ № 6. В ходе занятий бразильский специалист провел для юношей мастер-класс, направленный на улучшение физических навыков и ориентированный на три основных аспекта – движения, выносливость, скорость.«Все ребята были открыты, внимательны и заинтересованы. Я надеюсь, что они получили определенные навыки. Юноши - это наше будущее, и им необходимо чувствовать, что они могут играть профессионально и прогрессировать. Мы нуждаемся в них. Также я хотел поделиться впечатлениями с тренерами спортивной школы и узнать, какие проблемы у них есть в повседневной работе, чтобы постараться помочь им», - приводит слова бразильца официальный сайт заполярного клуба.Напомним, что Марио Навес Фернандес перешел в «Норильский никель» в минувшее межсезонье. Ранее он работал в подмосковном «Динамо».Также добавим, что в эти выходные, 6-7 октября, в рамках очередного тура Суперлиги «Норникель» на выезде сыграет с «Ухтой». Сейчас в активе норильчан и ухтинцев равное количество очков – по три, и, соответственно, девятая и десятая строчки турнирной таблицы.