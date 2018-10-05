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5 октября 2018, 13:29

Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.


В Норильске трудятся 1879 педагогов, среди них есть заслуженные учителя России. Кроме этого почетного звания в 2000 году в нашей стране было учреждено такое звание, как «Народный учитель Российской Федерации». В 37 норильских учреждениях образования учатся 23 929 ребятишек. Педагоги Большого Норильска сегодня отмечают свой праздник в Городском центре культуры: в 17 часов там откроются две выставки, интерактивная зона, пройдет концерт с выступлением ведущих норильских коллективов.
В День учителя мы поздравляем тех, кто проводит с нашим ребенком не меньше времени, чем родители, - школьных педагогов, преподавателей по танцам и вокалу и всех тех, кто передает нашим малышам опыт, знания, жизненную мудрость.
Традиционно считается, что этот праздник касается только школьников. Но у взрослых тоже есть учителя - может быть, ведь многие из нас занимаются с репетитором иностранным языком, живописью, ходят на танцы или вокал. Сегодня не зазорно поздравить своих учителей, ведь получить признание важно от учеников любого возраста.
Напомним, Всемирный день учителя учредило в 1994 году ЮНЕСКО. Все независимые страны посчитали своим долгом отдать дань уважения представителям этой прекрасной профессии. Россия тоже присоединилась к тем, кто поздравляет учителей 5 октября. Поскольку День учителя находится в числе международных и всемирных дней ООН, поздравлять своих педагогов будут дети и взрослые более ста стран мира.
Однако праздник существовал и до 1994 года. В 1965 году его учредили Указом Президиума Верховного Совета СССР, и День учителя отмечался в первое воскресенье октября. В 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда на общей конференции приняли Рекомендацию "О положении учителей". Этот международный документ рассказывал о правах учителей и подчеркивал высокий статус представителей профессии.
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