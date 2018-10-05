Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 октября 2018, 13:36



В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета.

Следует отметить, что в Норильске, согласно планам основных мероприятий в области гражданской обороны и мобилизационной подготовки, регулярно проводятся тренировки и смотры готовности действий при ЧС во всех без исключения предприятиях и организациях.

Просмотров:199 На теоретической части присутствующим рассказали об организации мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны при возможных ЧС, на практической - продемонстрировали оперативность и слаженность действий всех служб. Специалисты-спасатели ликвидировали «поражение» расселенного дома № 11 на улице Кирова: тушили возгорание, вызволяли людей из пожара, оказывали первую медицинскую помощь, очищали спецтехникой территорию происшествия.Следует отметить, что в Норильске, согласно планам основных мероприятий в области гражданской обороны и мобилизационной подготовки, регулярно проводятся тренировки и смотры готовности действий при ЧС во всех без исключения предприятиях и организациях.