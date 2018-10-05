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5 октября 2018, 13:49



В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».

Интересно, что за всю историю противостояний между клубами было проведено девять матчей, в которых норильчане одержали шесть побед, два раза соперники разошлись миром. Единственное поражение «Норникеля» от «Ухты» было зафиксировано в марте 2016 года на выезде. Разница забитых и пропущенных мячей - 34:17 в пользу никельщиков. Также добавим, что прямые трансляции матчей между «Норникелем» и «Ухтой» будут доступны на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Начало обеих игр в 17.00 (мск).

Просмотров:199 Двухматчевое противостояние 4-го тура пройдет в Ухте, 6-7 октября. Обе команды имеют в своем активе по три очка и расположились в нижней части турнирной таблицы: «Норникель» - на девятом месте, «Ухта» - на десятом.Интересно, что за всю историю противостояний между клубами было проведено девять матчей, в которых норильчане одержали шесть побед, два раза соперники разошлись миром. Единственное поражение «Норникеля» от «Ухты» было зафиксировано в марте 2016 года на выезде. Разница забитых и пропущенных мячей - 34:17 в пользу никельщиков.Также добавим, что прямые трансляции матчей между «Норникелем» и «Ухтой» будут доступны на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Начало обеих игр в 17.00 (мск).