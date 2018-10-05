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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:47 Работодатели оплатят рабочее время, потраченное на диспансеризацию
16:40 В Норильске аэропорт эвакуировали из-за сигнала о пожаре
16:15 Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя.
14:45 Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.
14:26 Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников.
14:19 Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.
14:06 Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере.
13:49 В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».
13:36 В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета.
13:29 Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.
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