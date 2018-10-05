Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 октября 2018, 14:06



Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере.

В августе в дежурную часть поступило заявление от норильчанки, которая рассказала, что из ее дома пропали дорогостоящие золотые украшения. Потерпевшая, уезжая в отпуск, оставила ключи от квартиры своему знакомому, который должен был присматривать за жильем. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник похитил принадлежащие ей деньги в сумме 120 тысяч рублей и ювелирные украшения на общую сумму более 190 тысяч рублей. Золото подозреваемый сдал в ломбард, деньги потратил. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Просмотров:229 Следователи отдела МВД России по г. Норильску окончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в краже.В августе в дежурную часть поступило заявление от норильчанки, которая рассказала, что из ее дома пропали дорогостоящие золотые украшения. Потерпевшая, уезжая в отпуск, оставила ключи от квартиры своему знакомому, который должен был присматривать за жильем. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник похитил принадлежащие ей деньги в сумме 120 тысяч рублей и ювелирные украшения на общую сумму более 190 тысяч рублей. Золото подозреваемый сдал в ломбард, деньги потратил.В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 6 лет лишения свободы.Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.