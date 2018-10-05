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5 октября 2018, 14:19



Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.

В рамках экономии средства в сумме 3,6 млн рублей перераспределяются на предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники. Ирина Пастухова сообщила, что экономия средств по госпрограммам идет в бюджет, а дефицит, по прогнозам, останется на прежнем уровне или чуть снизится. Комитет поддержал корректировку бюджета.

Просмотров:185 Заместитель министра финансов Ирина Пастухова предложила внести изменения в бюджет края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Так, в 2018 году расходы по министерству лесного хозяйства и министерству экологии и рационального природопользования увеличены. В области охраны и защиты леса - за счет средств федерального бюджета на 100 млн рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГАУ «Лесопожарный центр» на тушение лесных пожаров; в области охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов: средства краевого бюджета — 20 млн рублей, в том числе 15,7 млн на оплату долга по реконструкции и строительству гидротехнических сооружений, 3 млн рублей выделены на выполнение переданных полномочий по охране и использованию охотничьих ресурсов.В рамках экономии средства в сумме 3,6 млн рублей перераспределяются на предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники.Ирина Пастухова сообщила, что экономия средств по госпрограммам идет в бюджет, а дефицит, по прогнозам, останется на прежнем уровне или чуть снизится.Комитет поддержал корректировку бюджета.