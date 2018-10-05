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5 октября 2018, 14:26



Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников.

Другой талнахский обелиск, посвященный бауманцам, поменял свое расположение. Последние два года он располагался в зеленной зоне, рядом с ул. Бауманской, 9. После того как этим летом было принято решение о строительстве на этом месте храма святой великомученицы Варвары, обелиск передвинули примерно на 70 метров в пределах той же зеленой зоны. Территорию вокруг него облагородили, установили поребрики, высадили кустарник.

Просмотров:270 В социальных сетях развернулось обсуждение, куда пропал памятник "Первым!". Он был установлен в 1970 году на месте первой палатки строителей Талнаха как дань уважения мужеству первопроходцев. Его авторы Рафаэль Ревзин и Валерий Серебряков. Как объяснил "Заполярке" начальник отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления Юрий Шутов, в последние годы памятник сильно обветшал и находился в плохом состоянии. Было решено в 2019 году его отреставрировать, а в 2018-м на его обследование и поддержание до начала ремонта в безопасном для окружающих состоянии выделили около 300 тысяч рублей. Однако обследование показало, что деформация затронула не только сам памятник, но и бетонную площадку под ним, которая серьезно просела. В итоге решили, не дожидаясь следующего года, демонтировать памятник. Сейчас готовится проектно-сметная документация на изготовление его копии. Правда, она, по всей видимости, будет сделана уже не из бетона, а из более легкого алюкобонда, из которого, например, изготовлена въездная стела в Талнахе.Другой талнахский обелиск, посвященный бауманцам, поменял свое расположение. Последние два года он располагался в зеленной зоне, рядом с ул. Бауманской, 9. После того как этим летом было принято решение о строительстве на этом месте храма святой великомученицы Варвары, обелиск передвинули примерно на 70 метров в пределах той же зеленой зоны. Территорию вокруг него облагородили, установили поребрики, высадили кустарник.