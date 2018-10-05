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5 октября 2018, 14:45



Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.

К участию в смотре приглашаются творческие команды и артисты Красноярского края по следующим направлениям: народная хореография, современная хореография, hip-hop, акробатика, цирковое искусство. Оценивать претендентов будет профессиональное жюри, в состав которого войдут известные хореографы страны и Красноярска. Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить заявку, размещенную на официальном сайте Студенческих игр. После этого организаторы свяжутся с каждым претендентом и пригласят на ближайший отбор. Заявки принимаются до конца октября 2018 года. Всего планируется отобрать около 800 артистов. Первый кастинг артистов и творческих коллективов состоится 10-11 октября в Красноярской краевой филармонии. Экспертами выступят хореограф проектов «Первого канала» Евгений Присяжный (г. Москва); хореограф-постановщик церемоний чемпионата мира по футболу в России Мария Раскина (г. Москва); директор Красноярского хореографического колледжа, заслуженный артист РФ Аркадий Зинов и Юлия Коробейникова – хореограф презентации Красноярска на церемонии закрытия зимней Универсиады-2017 в Казахстане. Окончательный список артистов и творческих коллективов будет сформирован в декабре главным режиссером церемоний открытия и закрытия зимней Универсиады-2019 Ильей Авербухом. Напомним, церемонии открытия и закрытия Студенческих игр пройдут 2 и 12 марта 2019 года в новом спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск". В постановках планируется отразить историю, традиции и природу Сибири. Подробности сценария держатся в секрете. Более подробную информацию об участии в отборе можно узнать по телефону +7 (913)572-0104, Дарья Аносова.

Просмотров:187 В Красноярске стартовал отбор артистов и творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Будущих участников торжественных мероприятий Студенческих игр выберет экспертное жюри.К участию в смотре приглашаются творческие команды и артисты Красноярского края по следующим направлениям: народная хореография, современная хореография, hip-hop, акробатика, цирковое искусство. Оценивать претендентов будет профессиональное жюри, в состав которого войдут известные хореографы страны и Красноярска.Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить заявку, размещенную на официальном сайте Студенческих игр. После этого организаторы свяжутся с каждым претендентом и пригласят на ближайший отбор. Заявки принимаются до конца октября 2018 года. Всего планируется отобрать около 800 артистов.Первый кастинг артистов и творческих коллективов состоится 10-11 октября в Красноярской краевой филармонии. Экспертами выступят хореограф проектов «Первого канала» Евгений Присяжный (г. Москва); хореограф-постановщик церемоний чемпионата мира по футболу в России Мария Раскина (г. Москва); директор Красноярского хореографического колледжа, заслуженный артист РФ Аркадий Зинов и Юлия Коробейникова – хореограф презентации Красноярска на церемонии закрытия зимней Универсиады-2017 в Казахстане.Окончательный список артистов и творческих коллективов будет сформирован в декабре главным режиссером церемоний открытия и закрытия зимней Универсиады-2019 Ильей Авербухом.Напомним, церемонии открытия и закрытия Студенческих игр пройдут 2 и 12 марта 2019 года в новом спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск". В постановках планируется отразить историю, традиции и природу Сибири. Подробности сценария держатся в секрете.Более подробную информацию об участии в отборе можно узнать по телефону +7 (913)572-0104, Дарья Аносова.