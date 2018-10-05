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5 октября 2018, 16:15



Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя.

Руководители города выразили учителям благодарность за труд и любовь к детям. "Низкий поклон вам, дорогие педагоги, за нелегкий, но во все времена такой необходимый труд! Огромная благодарность за доброту и терпение, за мудрость и знания, за веру в каждого своего воспитанника. " Напомним, День учителя отмечается 5 октября

Просмотров:178 В поздравлении, опубликованном в муниципальной газете, говорится, что в этом году норильская система образования отмечает 65-летий юбилей. Из года в год мы обращаемся к вам со словами благодарности и признательности. Ведь именно в ваших руках - будущее нашего общества. Во все времена представители поистине почетной и незаменимой профессии пользовались заслуженным уважением людей. Невзирая на трудности, без которых немыслима работа учителя, вы остаетесь верны делу.Руководители города выразили учителям благодарность за труд и любовь к детям. "Низкий поклон вам, дорогие педагоги, за нелегкий, но во все времена такой необходимый труд! Огромная благодарность за доброту и терпение, за мудрость и знания, за веру в каждого своего воспитанника. "Напомним, День учителя отмечается 5 октября