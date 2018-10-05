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5 октября 2018, 16:40



В Норильске аэропорт эвакуировали из-за сигнала о пожаре

Как пояснили в МЧС по Красноярскому краю, сотрудники аэропорта действовали согласно правилам и мгновенно среагировали на тревожный сигнал.

Просмотров:210 Эвакуировать паасажиров пришлось из-за сработавшей пожарной сигнализации. Это произошло в в 10:03. "Сегодня в 10:03 по местному времени (6:03 мск) в здании аэропорта Норильск произошло срабатывание противопожарной сигнализации в помещении командно-диспетчерского пункта. Прибывшие по тревоге подразделения пожарной охраны аэропорта при обследовании помещения не обнаружили признаков задымления и открытого огня. Срабатывание сигнализации было признано ложным", - так прокомментировали агентству ТАСС эту ситуацию. Однако тревога оказалась ложной, и уже через три минуты нарушение в работе устройства было устранено. После чего все эвакуированные вернулись в здание.Как пояснили в МЧС по Красноярскому краю, сотрудники аэропорта действовали согласно правилам и мгновенно среагировали на тревожный сигнал.