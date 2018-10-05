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5 октября 2018, 16:47



Работодатели оплатят рабочее время, потраченное на диспансеризацию



Просмотров:176 У россиян появится дополнительный день отпуска "специального назначения". Раз в три года они смогут брать один день за счет работодателя на прохождение диспансеризации. А у людей предпенсионного и пенсионного возраста таких дней будет два. И не раз в три года, а ежегодно. Эти положения зафиксированы в поправках в Трудовой кодекс, которые опубликованы в "Российской газете".