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8 октября 2018, 09:53



Дмитрий Свиридов: «Проведение зимней Универсиады-2019 для нашей страны – это большая гордость и большая ответственность».

Эстафета огня в Симферополе началась на территории Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Участников эстафеты и жителей города поприветствовал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, который вынес на сцену колбу с огнем зимней Универсиады-2019. «Эстафета огня символизирует студенческое братство и показывает, что можно не только успешно учиться, но и заниматься спортом, и быть в резерве наших олимпийских команд, — отметил Дмитрий Свиридов. — Проведение зимней Универсиады-2019 для нашей страны – это большая гордость и большая ответственность. За всю историю Студенческих игр наши спортсмены много раз становились первыми в общекомандном зачете. И я верю, что в Красноярске наши атлеты оправдают доверие своих болельщиков. Международная федерация студенческого спорта и руководство нашей страны доверили столице Красноярского края провести Универсиаду, и сделано уже очень многое для того, чтобы она прошла на высоком уровне. Большое спасибо Крыму за теплое гостеприимство, и приглашаю всех в Красноярск на Студенческие игры, которые пройдут в марте 2019 года!» Общая протяженность маршрута в Симферополе составила 5200 м. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев. Из Симферополя огонь зимней Универсиады-2019 отправился в Ростов-на-Дону, где эстафета состоится сегодня, 8 октября. Напомним, эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Первыми в России огонь Студенческих игр встретили Москва и Калининград. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты огня 30 городов страны, в том числе и Норильск. Завершится путешествие огня зимней Универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Просмотров:132 Вчера в Симферополе состоялся этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Жители столицы Республики Крым впервые в истории стали свидетелями такого крупного спортивного события.Эстафета огня в Симферополе началась на территории Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Участников эстафеты и жителей города поприветствовал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, который вынес на сцену колбу с огнем зимней Универсиады-2019. «Эстафета огня символизирует студенческое братство и показывает, что можно не только успешно учиться, но и заниматься спортом, и быть в резерве наших олимпийских команд, — отметил Дмитрий Свиридов. — Проведение зимней Универсиады-2019 для нашей страны – это большая гордость и большая ответственность. За всю историю Студенческих игр наши спортсмены много раз становились первыми в общекомандном зачете. И я верю, что в Красноярске наши атлеты оправдают доверие своих болельщиков. Международная федерация студенческого спорта и руководство нашей страны доверили столице Красноярского края провести Универсиаду, и сделано уже очень многое для того, чтобы она прошла на высоком уровне. Большое спасибо Крыму за теплое гостеприимство, и приглашаю всех в Красноярск на Студенческие игры, которые пройдут в марте 2019 года!»Общая протяженность маршрута в Симферополе составила 5200 м. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев. Из Симферополя огонь зимней Универсиады-2019 отправился в Ростов-на-Дону, где эстафета состоится сегодня, 8 октября.Напомним, эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Первыми в России огонь Студенческих игр встретили Москва и Калининград. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты огня 30 городов страны, в том числе и Норильск. Завершится путешествие огня зимней Универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.