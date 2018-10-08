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8 октября 2018, 10:16



Похищение авто с помощью спецтехники раскрыто. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит пять лет тюрьмы.

Просмотров:184 Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя за кражу автомобиля «Тайота». Молодой человек летом этого года заприметил иномарку, припаркованную на ул. Дудинской в Талнахе. Злоумышленник подговорил знакомых на грузовике с манипулятором посодействовать ему в совершении преступления. Те и не отказали, помогли похитить легковушку, а инициатор этого впоследствии распорядился авто по своему усмотрению.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит пять лет тюрьмы.