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8 октября 2018, 10:31



На этой неделе зампрокурора Красноярского края Сергей Карапетян проведет прием граждан в Норильске.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры, или органы государственной власти, или местного самоуправления необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.

Просмотров:148 Прием граждан пройдет 11 октября с 10 до 13 часов в прокуратуре Норильска (Ленинский пр., 12). Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 46-38-81.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры, или органы государственной власти, или местного самоуправления необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.