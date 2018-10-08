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8 октября 2018, 12:12



Представителей коренных малочисленных народов Севера приглашают принять участие в конкурсе «Лучший промысловик Таймыра».

Принять участие в Конкурсе могут жители Таймыра, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера. Для этого необходимо до 18 ноября 2018 года подать заявку и необходимый пакет документов в органы местного самоуправления. В этом году конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший промысловик по добыче дикого северного оленя» и «Лучший промысловик по добыче куропатки». После завершения отборочного тура, члены конкурсной комиссии определят победителей. Ими станут участники, которые заготовят наибольшее количество промысловой продукции (дикий северный олень, куропатка). Заключительный этап, согласно Положению конкурса, пройдет в период с 19 по 30 ноября. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы.

Просмотров:107 На Таймыре продолжается прием заявок на участие в районном конкурсе «Лучший промысловик Таймыра» (далее – Конкурс), ставшем на территории полуострова традиционным.Принять участие в Конкурсе могут жители Таймыра, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера. Для этого необходимо до 18 ноября 2018 года подать заявку и необходимый пакет документов в органы местного самоуправления.В этом году конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший промысловик по добыче дикого северного оленя» и «Лучший промысловик по добыче куропатки». После завершения отборочного тура, члены конкурсной комиссии определят победителей. Ими станут участники, которые заготовят наибольшее количество промысловой продукции (дикий северный олень, куропатка). Заключительный этап, согласно Положению конкурса, пройдет в период с 19 по 30 ноября. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы.