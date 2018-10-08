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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
8 октября 2018, 12:12

Представителей коренных малочисленных народов Севера приглашают принять участие в конкурсе «Лучший промысловик Таймыра».


На Таймыре продолжается прием заявок на участие в районном конкурсе «Лучший промысловик Таймыра» (далее – Конкурс), ставшем на территории полуострова традиционным.
Принять участие в Конкурсе могут жители Таймыра, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера. Для этого необходимо до 18 ноября 2018 года подать заявку и необходимый пакет документов в органы местного самоуправления.
В этом году конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший промысловик по добыче дикого северного оленя» и «Лучший промысловик по добыче куропатки». После завершения отборочного тура, члены конкурсной комиссии определят победителей. Ими станут участники, которые заготовят наибольшее количество промысловой продукции (дикий северный олень, куропатка). Заключительный этап, согласно Положению конкурса, пройдет в период с 19 по 30 ноября. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы.

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    Список новостей

 8 октября 2018 
17:12   Завтра, 9 октября, Норильск простится с последним из могикан норильской геологии Владликом Васильевичем Кургиным, которого не стало 1 октября на 87-м году жизни. 17:11   Две норильские школы - № 13 и № 8 - отличились на краевом слете юных инспекторов движения.
17:00   Старшеклассников Норильска «погрузили» в российскую пенсионную реформу. 16:06   Мастерицы из творческого объединения «Радуга» передали теплые подарки для недоношенных малышей.
16:02   Нынешняя погода заставляет синоптиков говорить о природной аномалии: вчера в Норильске был зафиксирован многолетний температурный рекорд - плюс 16 градусов. 15:45   В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» одержал две победы на выезде над «Ухтой» - 6:2 и 4:3.
15:40   В кайерканском Молодежном центре состоялась презентация обновленной сенсорной комнаты. 14:42   Киргиз пытался улететь из Норильска по чужому паспорту.
14:30   Норильские самбисты вернулись с призовыми местами с краевых состязаний. 14:16   Уроженка Красноярского края победила в шоу «Голос 60+». Уроженка Шушенского 62-летняя Лидия Музалёва стала победительницей шоу «Голос 60+» и получила 1 млн руб.
13:48   Пронзенный трубой во время ДТП норильчанин готовится к выписке. 13:29   В Норильске полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.
13:24   Представители федеральных СМИ посетили учреждения культуры Таймыра. 13:06   В ГУ МВД России по краю назначены руководители управления уголовного розыска и Центра противодействия экстремизму.
12:38   Студенческие коллективы, организации, общественные объединения и силовые структуры Норильска приглашаются к участию в акции «STARTup_ГТО: «Вызов брошен!». 12:18   Инвалиды, а также те, кто их перевозит, получили право на бесплатную парковку.
12:12   Представителей коренных малочисленных народов Севера приглашают принять участие в конкурсе «Лучший промысловик Таймыра». 10:31   На этой неделе зампрокурора Красноярского края Сергей Карапетян проведет прием граждан в Норильске.
10:16   Похищение авто с помощью спецтехники раскрыто. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. 09:53   Дмитрий Свиридов: «Проведение зимней Универсиады-2019 для нашей страны – это большая гордость и большая ответственность».

 7 октября 2018 
14:20   Тарифы на утилизацию мусора в Красноярском крае могут вырасти в несколько раз. Эту тему обсудили депутаты Заксобрания.

 5 октября 2018 
16:47   Работодатели оплатят рабочее время, потраченное на диспансеризацию 16:40   В Норильске аэропорт эвакуировали из-за сигнала о пожаре
16:15   Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя. 14:45   Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.
14:26   Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников. 14:19   Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.
14:06   Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере. 13:49   В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».
13:36   В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета. 13:29   Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.

 4 октября 2018 
17:44   МФК «Норильский никель» делится опытом с юными норильчанами. 17:12   Завтра Россия отметит День учителя, для норильского образования этот год стал еще и юбилейным.
16:56   В Норильской детской художественной школе прошла презентация проекта «Полярная печатня», реализованного при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». 16:54   В рамках общероссийского проекта «Сохраним белого медведя» в Норильске открыли просветительский центр «Белый мишка».
16:23   Определены победители ежегодного конкурса социальных проектов. 15:38   Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.
15:31   Туризму в крае быть. На заседании комитета по образованию, культуре и спорту ЗС под председательством Людмилы Магомедовой рассмотрен долгожданный закон о развитии туристической отрасли в крае. 15:18   На Красных Камнях оборудуют экологическую тропу. Там уже очистили скалы от надписей, вывезли мусор и поставили указатели маршрута.
15:11   В ДЮСШ № 2 провели спортивный праздник в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт!». 13:29   Сентябрь для Заполярного филиала "Норникеля" был месяцем больших ремонтов.
13:15   28-летнего норильчанина будут судить за кражу денег из магазина. 13:05   В крае утверждена программа развития системы социальной поддержки населения на 2019-2021 годы.

 3 октября 2018 
22:27   Совет Федерации одобрил закон об изменении пенсионной системы. Закон включает увеличение возраста выхода на пенсию. 22:21   В Арктике освятили памятник погибшим при защите конвоев экипажам тральщиков.
21:54   ФСБ нагрянула в министерство соцполитики Красноярского края. 18:19   Расходы на образование в Красноярском крае увеличатся на 4 млрд рублей в 2019 году.
18:16   Красноярский край оказался в числе лидеров по количеству аварийного жилья. 18:10   Следы так и непостроенного в Норильске следственного изолятора привели в Екатеринбург. ФСБ начало обыски в управлении МВД Екатеринбурга.
18:07   200 млрд рублей получит Красноярский край на здравоохранение.




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