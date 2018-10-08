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8 октября 2018, 12:18



Инвалиды, а также те, кто их перевозит, получили право на бесплатную парковку.

Бесплатная парковка предусмотрена не только для инвалидов, управляющих транспортом самостоятельно, но и для граждан, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов. Для предоставления бесплатной парковки на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Оформить и получить такой знак можно в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида).

Просмотров:119 В статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие право инвалидов 1, 2 и 3-й групп на бесплатную парковку транспорта.Бесплатная парковка предусмотрена не только для инвалидов, управляющих транспортом самостоятельно, но и для граждан, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов.Для предоставления бесплатной парковки на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Оформить и получить такой знак можно в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида).