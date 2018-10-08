Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 октября 2018, 12:38



Студенческие коллективы, организации, общественные объединения и силовые структуры Норильска приглашаются к участию в акции «STARTup_ГТО: «Вызов брошен!».

Результаты участников акции ГТО идут в зачет и вносятся в личные кабинеты на сайте www.gto.ru. Команда-участник имеет право подарить свои баллы любой организации города Норильска для добавления в ГТО-рейтинг. Акция проводится в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». С правилами акции можно ознакомиться на сайте www.norilsk-city.ru и в группе проекта www.facebook.com/groups/1533345620036496/. А также уточнить информацию по телефону Центра тестирования ГТО города Норильска 46-88-16.

Просмотров:115 Для участия в акции необходимо зарегистрировать всех участников команды на сайте www.gto.ru, получить медицинский допуск и подать заявку в Центр тестирования ГТО: ул. Набережная Урванцева, д. 53, каб. 12. Затем выполнить спортивную программу ГТО, записав это на видео, и бросить вызов другой команде (еще не участвовавшей в акции).Результаты участников акции ГТО идут в зачет и вносятся в личные кабинеты на сайте www.gto.ru. Команда-участник имеет право подарить свои баллы любой организации города Норильска для добавления в ГТО-рейтинг. Акция проводится в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».С правилами акции можно ознакомиться на сайте www.norilsk-city.ru и в группе проекта www.facebook.com/groups/1533345620036496/. А также уточнить информацию по телефону Центра тестирования ГТО города Норильска 46-88-16.