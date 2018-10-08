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8 октября 2018, 13:06



В ГУ МВД России по краю назначены руководители управления уголовного розыска и Центра противодействия экстремизму.

УУР ГУ МВД по краю возглавил полковник полиции Андрей Иванов. Полковник полиции Андрей Викторович Иванов родился 18 ноября 1977 года в Красноярске. В 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. Проходил службу на различных должностях УБОПиК МВД по краю, ЦПЭ ГУВД по краю. С августа 2016 года по октябрь 2018 года являлся начальником ЦПЭ ГУ МВД по краю. Начальником ЦПЭ ГУ МВД по краю стал Вадим Борцов. Полковник полиции Вадим Валерьевич Борцов родился 27 февраля 1978 года в с. Прибрежном Иркутской области. После окончания Сибирского юридического института МВД России проходил службу в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного УВД Советского района и УУР ГУВД Красноярского края. С 2016 года по октябрь 2018 года – заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по краю.

Просмотров:132 Приказом начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого назначены руководители управления уголовного розыска и Центра противодействия экстремизму.УУР ГУ МВД по краю возглавил полковник полиции Андрей Иванов.Полковник полиции Андрей Викторович Иванов родился 18 ноября 1977 года в Красноярске. В 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. Проходил службу на различных должностях УБОПиК МВД по краю, ЦПЭ ГУВД по краю. С августа 2016 года по октябрь 2018 года являлся начальником ЦПЭ ГУ МВД по краю.Начальником ЦПЭ ГУ МВД по краю стал Вадим Борцов.Полковник полиции Вадим Валерьевич Борцов родился 27 февраля 1978 года в с. Прибрежном Иркутской области. После окончания Сибирского юридического института МВД России проходил службу в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного УВД Советского района и УУР ГУВД Красноярского края. С 2016 года по октябрь 2018 года – заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по краю.