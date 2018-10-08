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8 октября 2018, 13:24



Представители федеральных СМИ посетили учреждения культуры Таймыра.

Сначала делегация посетила городской Центр народного творчества, где их поприветствовали на своем родном языке пять этносов Таймыра. Для гостей провели ряд обрядов и подарили обереги из спила рога оленя. После этого представители столичной прессы посетили национальное жилище коренных народов – чум, где их ждал праздничный обед с традиционной кухней северных народов и интерактивная программа. Здесь же с гостями пообщались заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова и глава города Дудинки Юрий Гурин. Главной темой встречи стало развитие туризма на полуострове. Татьяна Александровна рассказала журналистам о планируемых туристических маршрутах, среди которых тур «Дудинка – культурно-туристическая столица Таймыра», экологические туры на Плато Путорана, этнотуры «Аан Дойду» и «Дудинские водопады», а также туристические маршруты «Таймырская корюшка» и «Гусиная охота». Кроме этого собравшиеся обсудили проблему сохранения и поддержки языков коренных малочисленных народов. Как рассказал член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Роман Лалетин: «В настоящее время специалистами университета совместно с научными сотрудниками Таймырского краеведческого музея разрабатывается энецкая письменность, чтобы сохранить традиции, истории, сказки этого малого народа. Мне кажется, что это одна из важнейших проблем – сохранение такого культурного пласта на территории всей арктической зоны России». После делегация отправилась в Таймырский дом народного творчества, где состоялась презентация проекта «Энецкая письменность», авторами которого являются сотрудники проектного офиса развития Арктики «ПОРА» и Сибирского федерального университета. Совместный проект направлен на создание и закрепление юридически письменности энецкого языка. В завершение поездки участники пресс-тура побывали в Таймырском краеведческом музее, где для них провели познавательную экскурсию. Добавим, что в Норильске открылся детский просветительский центр «Белый мишка», организатором которого также является Экологический фонд Сибирского федерального университета совместно с экспертным центром «Проектный офис развития Арктики (ПОРА)». Проект направлен на сохранение популяции белого медведя. В образовательную программу вошло 67 занятий для учащихся младших классов, где им будут рассказывать о том, какое место занимает белый медведь в природе, а также об истории, жизни и фольклоре коренных северных народов. Норильск стал пилотным городом, где начинает работу такой центр, в дальнейшем их планируется открыть в других населенных пунктах Арктической зоны.

Просмотров:116 С ознакомительным визитом заполярную столицу посетили представители федеральных средств массовой информации: журналов «Огонек», «Эксперт», «Русский репортер», газеты «Труд», интернет-изданий «РИА Новости» и «ТАСС». Также среди гостей – сотрудники Общественной палаты РФ и Сибирского федерального университета. Организатором пресс-тура выступил экспертный центр «Проектный офис развития Арктики».Сначала делегация посетила городской Центр народного творчества, где их поприветствовали на своем родном языке пять этносов Таймыра. Для гостей провели ряд обрядов и подарили обереги из спила рога оленя. После этого представители столичной прессы посетили национальное жилище коренных народов – чум, где их ждал праздничный обед с традиционной кухней северных народов и интерактивная программа.Здесь же с гостями пообщались заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова и глава города Дудинки Юрий Гурин. Главной темой встречи стало развитие туризма на полуострове. Татьяна Александровна рассказала журналистам о планируемых туристических маршрутах, среди которых тур «Дудинка – культурно-туристическая столица Таймыра», экологические туры на Плато Путорана, этнотуры «Аан Дойду» и «Дудинские водопады», а также туристические маршруты «Таймырская корюшка» и «Гусиная охота». Кроме этого собравшиеся обсудили проблему сохранения и поддержки языков коренных малочисленных народов.Как рассказал член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Роман Лалетин: «В настоящее время специалистами университета совместно с научными сотрудниками Таймырского краеведческого музея разрабатывается энецкая письменность, чтобы сохранить традиции, истории, сказки этого малого народа. Мне кажется, что это одна из важнейших проблем – сохранение такого культурного пласта на территории всей арктической зоны России».После делегация отправилась в Таймырский дом народного творчества, где состоялась презентация проекта «Энецкая письменность», авторами которого являются сотрудники проектного офиса развития Арктики «ПОРА» и Сибирского федерального университета. Совместный проект направлен на создание и закрепление юридически письменности энецкого языка.В завершение поездки участники пресс-тура побывали в Таймырском краеведческом музее, где для них провели познавательную экскурсию.Добавим, что в Норильске открылся детский просветительский центр «Белый мишка», организатором которого также является Экологический фонд Сибирского федерального университета совместно с экспертным центром «Проектный офис развития Арктики (ПОРА)». Проект направлен на сохранение популяции белого медведя. В образовательную программу вошло 67 занятий для учащихся младших классов, где им будут рассказывать о том, какое место занимает белый медведь в природе, а также об истории, жизни и фольклоре коренных северных народов.Норильск стал пилотным городом, где начинает работу такой центр, в дальнейшем их планируется открыть в других населенных пунктах Арктической зоны.