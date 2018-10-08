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8 октября 2018, 13:29



В Норильске полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.

Просмотров:149 В прошедшую пятницу около 7 часов вечера на 8 км автодороги Норильск - Талнах произошло столкновение легкового автомобиля и фронтального погрузчика. По предварительной версии, 37-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фронтальным погрузчиком «SEM 650В». В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Водитель погрузчика не пострадал.Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.