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8 октября 2018, 13:48



Пронзенный трубой во время ДТП норильчанин готовится к выписке.



Просмотров:172 Напомним, авария произошла 9 сентября в Талнахе. 31-летний мужчина за рулем Audi A4 не справился с управлением, наехал на препятствие и вылетел за дорожное ограждение в кювет. В результате широкая металлическая труба пробила лобовое стекло и насквозь пронзила мужчину. Пострадавшему удалили одно легкое. Долгое время он находился в реанимации. Сейчас мужчина находится еще под наблюдением специалистов, но уже готовится к выписке.