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8 октября 2018, 14:30



Норильские самбисты вернулись с призовыми местами с краевых состязаний.

В итоговом протоколе первое место заняла Оксана Паскарелова (весовая категория 44 кг), вторым стал Александр Никонов (57 кг), третьим – Артем Гертнер (74 кг). «Ребята выступили достойно, показали хороший уровень борьбы против самбистов, несмотря на то что сами являются дзюдоистами. Но поскольку наши виды спорта во многом похожи, нам было не так сложно бороться на равных с соперниками, которые, тем не менее, продемонстрировали сильное сопротивление», - отметил тренер Данис Манашов. На очереди у спортсменов краевое первенство, которое с 19 по 21 октября пройдет в Красноярске и станет отбором на первенство Сибирского федерального округа.

Просмотров:114 Открытые соревнования Красноярского края по самбо среди юниоров и юниорок на призы мастера спорта А. Ф. Мельникова прошли в Сосновоборске и собрали более 120 участников. Норильская делегация была представлена тремя воспитанниками ДЮСШ-5 под руководством тренера Даниса Манашова.В итоговом протоколе первое место заняла Оксана Паскарелова (весовая категория 44 кг), вторым стал Александр Никонов (57 кг), третьим – Артем Гертнер (74 кг).«Ребята выступили достойно, показали хороший уровень борьбы против самбистов, несмотря на то что сами являются дзюдоистами. Но поскольку наши виды спорта во многом похожи, нам было не так сложно бороться на равных с соперниками, которые, тем не менее, продемонстрировали сильное сопротивление», - отметил тренер Данис Манашов.На очереди у спортсменов краевое первенство, которое с 19 по 21 октября пройдет в Красноярске и станет отбором на первенство Сибирского федерального округа.