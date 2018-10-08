Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 октября 2018, 14:42



Киргиз пытался улететь из Норильска по чужому паспорту.

Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Как выяснилось, 36-летний гражданин Республики Кыргызстан в июне это года прибыл в Норильск без разрешающих документов на посещение регламентированной территории. Хотел подзаработать. Решив уехать домой, он одолжил паспорт у знакомого, пообещав вернуть его почтой. По данному факту сотрудники Таймырского ЛО МВД России составили административный протокол. Нелегал оштрафован на 2000 рублей в пользу государства.

Просмотров:125 Сотрудниками Таймырского линейного отдела МВД России в зоне специального контроля в аэропорту Норильска при сравнительном анализе документов, удостоверяющих личность, выявили гражданина, предъявившего чужой паспорт.Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Как выяснилось, 36-летний гражданин Республики Кыргызстан в июне это года прибыл в Норильск без разрешающих документов на посещение регламентированной территории. Хотел подзаработать. Решив уехать домой, он одолжил паспорт у знакомого, пообещав вернуть его почтой.По данному факту сотрудники Таймырского ЛО МВД России составили административный протокол. Нелегал оштрафован на 2000 рублей в пользу государства.