Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 октября 2018, 15:40



В кайерканском Молодежном центре состоялась презентация обновленной сенсорной комнаты.

Автор проекта – Олеся Алексеенко, активист общественной организации «Клуб «Малышандия» в Кайеркане, предложила идею создания на базе клуба многофункционального комплекса для молодых семей с детьми дошкольного возраста, использование которого будет способствовать развитию ребенка, а также оказывать релаксационный эффект на всех членов семьи. Создание сенсорной комнаты началось в 2017 году, тогда проект также был признан одним из лучших на городском конкурсе молодежных проектов и получил максимально возможную финансовую поддержку в 87 тысяч рублей. В 2018 году автор представил проект-продолжение, направленный на развитие сенсорной комнаты, и получил такую же сумму. Денежный вклад в реализацию проекта внес и сам клуб. Таким образом общая сумма финансирования проекта за два года составила около 240 тысяч рублей. В рамках проекта создана среда, состоящая из различного рода стимулов, воздействующих на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярного аппарата; разработаны и проводятся занятия с использованием оборудования для сенсорного развития. Все это способствует формированию положительного эмоционального фона среди молодых семей. В прошлом году на этапе создания сенсорная комната была оснащена минимумом необходимого: сухим бассейном с подсветкой, воздушно-пузырьковой трубкой, световым столом для рисования песком, различными тренажерами. В этом году дополнило и выгодно разнообразило «Чудесенку» такое специальное оборудование, как световая каскадирующая трубка «Фонтан», тактильная дорожка, лабиринты для опорно-двигательного аппарата, сухой душ, мерцающая нить, а также необычная мягкая мебель. Сенсорная комната является профилактическим средством снятия психоэмоционального напряжения, нервного возбуждения и тревожности, снижения беспокойства и агрессивности, повышает уровень стрессоустойчивости. Оборудование сенсорной комнаты позволяет отдыхать, расслабляться, снимать напряжение и постигать новое. Напомним, городской конкурс молодежных проектов проводится ежегодно отделом молодежной политики администрации города Норильска с марта по май. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, предложившие свои социально значимые проекты. Запрашиваемая сумма на финансирование одного проекта может составлять не более 100 тысяч рублей.

Просмотров:91 Проект стал одним из лучших в городском конкурсе молодежных проектов и получил финансовую поддержку муниципалитета.Автор проекта – Олеся Алексеенко, активист общественной организации «Клуб «Малышандия» в Кайеркане, предложила идею создания на базе клуба многофункционального комплекса для молодых семей с детьми дошкольного возраста, использование которого будет способствовать развитию ребенка, а также оказывать релаксационный эффект на всех членов семьи. Создание сенсорной комнаты началось в 2017 году, тогда проект также был признан одним из лучших на городском конкурсе молодежных проектов и получил максимально возможную финансовую поддержку в 87 тысяч рублей. В 2018 году автор представил проект-продолжение, направленный на развитие сенсорной комнаты, и получил такую же сумму. Денежный вклад в реализацию проекта внес и сам клуб. Таким образом общая сумма финансирования проекта за два года составила около 240 тысяч рублей.В рамках проекта создана среда, состоящая из различного рода стимулов, воздействующих на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярного аппарата; разработаны и проводятся занятия с использованием оборудования для сенсорного развития. Все это способствует формированию положительного эмоционального фона среди молодых семей.В прошлом году на этапе создания сенсорная комната была оснащена минимумом необходимого: сухим бассейном с подсветкой, воздушно-пузырьковой трубкой, световым столом для рисования песком, различными тренажерами. В этом году дополнило и выгодно разнообразило «Чудесенку» такое специальное оборудование, как световая каскадирующая трубка «Фонтан», тактильная дорожка, лабиринты для опорно-двигательного аппарата, сухой душ, мерцающая нить, а также необычная мягкая мебель.Сенсорная комната является профилактическим средством снятия психоэмоционального напряжения, нервного возбуждения и тревожности, снижения беспокойства и агрессивности, повышает уровень стрессоустойчивости. Оборудование сенсорной комнаты позволяет отдыхать, расслабляться, снимать напряжение и постигать новое.Напомним, городской конкурс молодежных проектов проводится ежегодно отделом молодежной политики администрации города Норильска с марта по май. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, предложившие свои социально значимые проекты. Запрашиваемая сумма на финансирование одного проекта может составлять не более 100 тысяч рублей.