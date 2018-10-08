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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:12 Завтра, 9 октября, Норильск простится с последним из могикан норильской геологии Владликом Васильевичем Кургиным, которого не стало 1 октября на 87-м году жизни.
17:11 Две норильские школы - № 13 и № 8 - отличились на краевом слете юных инспекторов движения.
17:00 Старшеклассников Норильска «погрузили» в российскую пенсионную реформу.
16:06 Мастерицы из творческого объединения «Радуга» передали теплые подарки для недоношенных малышей.
16:02 Нынешняя погода заставляет синоптиков говорить о природной аномалии: вчера в Норильске был зафиксирован многолетний температурный рекорд - плюс 16 градусов.
15:45 В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» одержал две победы на выезде над «Ухтой» - 6:2 и 4:3.
15:40 В кайерканском Молодежном центре состоялась презентация обновленной сенсорной комнаты.
14:42 Киргиз пытался улететь из Норильска по чужому паспорту.
14:30 Норильские самбисты вернулись с призовыми местами с краевых состязаний.
14:16 Уроженка Красноярского края победила в шоу «Голос 60+». Уроженка Шушенского 62-летняя Лидия Музалёва стала победительницей шоу «Голос 60+» и получила 1 млн руб.[все новости]
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