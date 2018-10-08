Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 октября 2018, 15:45



В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» одержал две победы на выезде над «Ухтой» - 6:2 и 4:3.

Вторая встреча между командами выдалась более нервной. До перерыва счет был 1:1 – на автогол Соколова на 17-й минуте мяч в ворота «Ухты» переправил Кудзиев. После перерыва в составе «Норникеля» вновь забил Кудзиев (дважды), а также Канивец. Дубль за «Ухту» оформил Кузьминых. По итогам тура в активе «Норникеля» стало девять очков - команда поднялась с предпоследнего, девятого места, на пятое. В следующем туре, 13-14 октября, норильчане также на выезде сыграют против «Тюмени», которая идет на второй строчке. Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» с «Ухтой» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:98 В первом матче, который завершился со счетом 6:2, в составе норильчан отличились Болинья на 13-й, Котляров на 20-й, 21-й и 26-й, Кутузов на 38-й и Кудзиев на 45-й минутах. В составе «Ухты» гол на свой счет записал Кузнецов на 42-й минуте. Еще один мяч в ворота гостей влетел благодаря автоголу от Будина на 17-й минуте.Вторая встреча между командами выдалась более нервной. До перерыва счет был 1:1 – на автогол Соколова на 17-й минуте мяч в ворота «Ухты» переправил Кудзиев. После перерыва в составе «Норникеля» вновь забил Кудзиев (дважды), а также Канивец. Дубль за «Ухту» оформил Кузьминых.По итогам тура в активе «Норникеля» стало девять очков - команда поднялась с предпоследнего, девятого места, на пятое. В следующем туре, 13-14 октября, норильчане также на выезде сыграют против «Тюмени», которая идет на второй строчке.Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» с «Ухтой» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».