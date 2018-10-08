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8 октября 2018, 16:02



Нынешняя погода заставляет синоптиков говорить о природной аномалии: вчера в Норильске был зафиксирован многолетний температурный рекорд - плюс 16 градусов.



Просмотров:136 Понижение температуры ожидается в ближайшие пару дней - ориентировочно 10-11 октября столбик термометра опустится до -5...-7 градусов ниже нуля, но потом, к 12-13 октября, снова ожидается оттепель. На Норильск с юга надвигается теплый фронт, который принесет повышение температуры, дожди и сильный ветер. Пока о морозах в Норильске говорить рано, в ближайшие две недели карты синоптиков о морозной стабильности ничего не говорят.