Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 октября 2018, 16:06



Мастерицы из творческого объединения «Радуга» передали теплые подарки для недоношенных малышей.

Вот и в этот раз мастерицы передали врачам из норильского родильного дома много различных вязаных изделий. Рукотворные подарки, хранящие тепло их создательниц, помогают недоношенным ребятишкам лучше развиваться и чувствовать себя в этом большом мире безопаснее. Больше всего торопыжкам нужны шапочки, кофточки, пинетки, рукавички и игрушки-комфортеры, пледики, гнезда-коконы, а также накидки для специальных аппаратов для выхаживания недоношенных ребятишек. Все изделия связаны из невесомой, гипоаллергенной пряжи. Работа кропотливая и тонкая, требующая высокой сосредоточенности и внимания, поскольку вязать приходится вещички практически кукольного размера, без единого узелка, чтобы не вызвать раздражение на нежной коже малышей. Надо сказать, что эти труды окупаются. Медики говорят, что ребятишки как будто чувствуют тепло многих сердец и быстрее крепнут и набираются сил.

Просмотров:95 Норильские вязальщицы уже не первый месяц сотрудничают с норильским родильным домом и принимают активное участие в различных акциях и проектах благотворительного фонда «Территория добра». Нужная для вязания пряжа покупается мастерицами на собственные средства или передается им норильскими предпринимателями.Вот и в этот раз мастерицы передали врачам из норильского родильного дома много различных вязаных изделий. Рукотворные подарки, хранящие тепло их создательниц, помогают недоношенным ребятишкам лучше развиваться и чувствовать себя в этом большом мире безопаснее. Больше всего торопыжкам нужны шапочки, кофточки, пинетки, рукавички и игрушки-комфортеры, пледики, гнезда-коконы, а также накидки для специальных аппаратов для выхаживания недоношенных ребятишек. Все изделия связаны из невесомой, гипоаллергенной пряжи. Работа кропотливая и тонкая, требующая высокой сосредоточенности и внимания, поскольку вязать приходится вещички практически кукольного размера, без единого узелка, чтобы не вызвать раздражение на нежной коже малышей. Надо сказать, что эти труды окупаются. Медики говорят, что ребятишки как будто чувствуют тепло многих сердец и быстрее крепнут и набираются сил.