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8 октября 2018, 17:00



Старшеклассников Норильска «погрузили» в российскую пенсионную реформу.

Встреча, призванная повысить социальную грамотность подростков, прошла в атмосфере повышенного внимания к проблеме пенсионного обеспечения. Старшеклассники получили полные и исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы.

Просмотров:58 На днях сразу в нескольких школах, № 8, 14, 31 и гимназии № 48 специалисты Управления Пенсионного фонда Российской Федерации рассказали ребятам о системе обязательного пенсионного страхования. До десяти- и одиннадцатиклассников (часть из них учится в правовых классах при 14-й школе) доступно донесли базовые знания о правилах формирования будущей пенсии, о порядке формирования пенсионных прав и расчета пенсии, а также познакомили ребят с правами и обязанностями работодателей, отчисляющих средства в Пенсионный фонд.Встреча, призванная повысить социальную грамотность подростков, прошла в атмосфере повышенного внимания к проблеме пенсионного обеспечения. Старшеклассники получили полные и исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы.