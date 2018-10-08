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8 октября 2018, 17:11



Две норильские школы - № 13 и № 8 - отличились на краевом слете юных инспекторов движения.

Слет проходил в Красноярске в конце сентября. Его ежегодно организует краевой Дворец пионеров и УГИДББ ГУ МВД России по Красноярскому краю. Такой детский форум способствует повышению правовой грамотности участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов, будущих автомобилистов. На слете в столице края наши школьники продемонстрировали отличную подготовку, слаженность между собой и качественную работу педагогов-наставников.

Просмотров:58 По итогам конкурса «Безопасное колесо – 2018» третье место заняла команда 13-й школы, а в состязании «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» первое место у восьмой школы.Слет проходил в Красноярске в конце сентября. Его ежегодно организует краевой Дворец пионеров и УГИДББ ГУ МВД России по Красноярскому краю. Такой детский форум способствует повышению правовой грамотности участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов, будущих автомобилистов. На слете в столице края наши школьники продемонстрировали отличную подготовку, слаженность между собой и качественную работу педагогов-наставников.