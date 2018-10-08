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8 октября 2018, 17:12



Завтра, 9 октября, Норильск простится с последним из могикан норильской геологии Владликом Васильевичем Кургиным, которого не стало 1 октября на 87-м году жизни.

Прощание с Владликом Васильевичем Кургиным состоится 9 октября в 11.30 в ритуальном зале на Голиково. Вечная и светлая ему память!

Просмотров:60 Владлик Васильевич Кургин, ученик первооткрывателя Талнахского месторождения Георгия Дмитриевича Маслова, с конца 1950-х трудился в «Норильскгеологии», был создателем и хранителем ее уникального музея, откуда ушел на пенсию несколько лет назад в должности начальника участка обработки проб. За свой выдающийся труд Владлик Кургин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», медалями «Отличник разведки недр», «За заслуги перед городом Норильском».Прощание с Владликом Васильевичем Кургиным состоится 9 октября в 11.30 в ритуальном зале на Голиково. Вечная и светлая ему память!