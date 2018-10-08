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8 октября 2018, 17:12

Завтра, 9 октября, Норильск простится с последним из могикан норильской геологии Владликом Васильевичем Кургиным, которого не стало 1 октября на 87-м году жизни.


Владлик Васильевич Кургин, ученик первооткрывателя Талнахского месторождения Георгия Дмитриевича Маслова, с конца 1950-х трудился в «Норильскгеологии», был создателем и хранителем ее уникального музея, откуда ушел на пенсию несколько лет назад в должности начальника участка обработки проб. За свой выдающийся труд Владлик Кургин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», медалями «Отличник разведки недр», «За заслуги перед городом Норильском».
Прощание с Владликом Васильевичем Кургиным состоится 9 октября в 11.30 в ритуальном зале на Голиково. Вечная и светлая ему память!

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    Список новостей

 8 октября 2018 
17:12   Завтра, 9 октября, Норильск простится с последним из могикан норильской геологии Владликом Васильевичем Кургиным, которого не стало 1 октября на 87-м году жизни. 17:11   Две норильские школы - № 13 и № 8 - отличились на краевом слете юных инспекторов движения.
17:00   Старшеклассников Норильска «погрузили» в российскую пенсионную реформу. 16:06   Мастерицы из творческого объединения «Радуга» передали теплые подарки для недоношенных малышей.
16:02   Нынешняя погода заставляет синоптиков говорить о природной аномалии: вчера в Норильске был зафиксирован многолетний температурный рекорд - плюс 16 градусов. 15:45   В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» одержал две победы на выезде над «Ухтой» - 6:2 и 4:3.
15:40   В кайерканском Молодежном центре состоялась презентация обновленной сенсорной комнаты. 14:42   Киргиз пытался улететь из Норильска по чужому паспорту.
14:30   Норильские самбисты вернулись с призовыми местами с краевых состязаний. 14:16   Уроженка Красноярского края победила в шоу «Голос 60+». Уроженка Шушенского 62-летняя Лидия Музалёва стала победительницей шоу «Голос 60+» и получила 1 млн руб.
13:48   Пронзенный трубой во время ДТП норильчанин готовится к выписке. 13:29   В Норильске полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.
13:24   Представители федеральных СМИ посетили учреждения культуры Таймыра. 13:06   В ГУ МВД России по краю назначены руководители управления уголовного розыска и Центра противодействия экстремизму.
12:38   Студенческие коллективы, организации, общественные объединения и силовые структуры Норильска приглашаются к участию в акции «STARTup_ГТО: «Вызов брошен!». 12:18   Инвалиды, а также те, кто их перевозит, получили право на бесплатную парковку.
12:12   Представителей коренных малочисленных народов Севера приглашают принять участие в конкурсе «Лучший промысловик Таймыра». 10:31   На этой неделе зампрокурора Красноярского края Сергей Карапетян проведет прием граждан в Норильске.
10:16   Похищение авто с помощью спецтехники раскрыто. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. 09:53   Дмитрий Свиридов: «Проведение зимней Универсиады-2019 для нашей страны – это большая гордость и большая ответственность».

 7 октября 2018 
14:20   Тарифы на утилизацию мусора в Красноярском крае могут вырасти в несколько раз. Эту тему обсудили депутаты Заксобрания.

 5 октября 2018 
16:47   Работодатели оплатят рабочее время, потраченное на диспансеризацию 16:40   В Норильске аэропорт эвакуировали из-за сигнала о пожаре
16:15   Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя. 14:45   Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.
14:26   Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников. 14:19   Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.
14:06   Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере. 13:49   В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».
13:36   В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета. 13:29   Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.

 4 октября 2018 
17:44   МФК «Норильский никель» делится опытом с юными норильчанами. 17:12   Завтра Россия отметит День учителя, для норильского образования этот год стал еще и юбилейным.
16:56   В Норильской детской художественной школе прошла презентация проекта «Полярная печатня», реализованного при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». 16:54   В рамках общероссийского проекта «Сохраним белого медведя» в Норильске открыли просветительский центр «Белый мишка».
16:23   Определены победители ежегодного конкурса социальных проектов. 15:38   Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.
15:31   Туризму в крае быть. На заседании комитета по образованию, культуре и спорту ЗС под председательством Людмилы Магомедовой рассмотрен долгожданный закон о развитии туристической отрасли в крае. 15:18   На Красных Камнях оборудуют экологическую тропу. Там уже очистили скалы от надписей, вывезли мусор и поставили указатели маршрута.
15:11   В ДЮСШ № 2 провели спортивный праздник в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт!». 13:29   Сентябрь для Заполярного филиала "Норникеля" был месяцем больших ремонтов.
13:15   28-летнего норильчанина будут судить за кражу денег из магазина. 13:05   В крае утверждена программа развития системы социальной поддержки населения на 2019-2021 годы.

 3 октября 2018 
22:27   Совет Федерации одобрил закон об изменении пенсионной системы. Закон включает увеличение возраста выхода на пенсию. 22:21   В Арктике освятили памятник погибшим при защите конвоев экипажам тральщиков.
21:54   ФСБ нагрянула в министерство соцполитики Красноярского края. 18:19   Расходы на образование в Красноярском крае увеличатся на 4 млрд рублей в 2019 году.
18:16   Красноярский край оказался в числе лидеров по количеству аварийного жилья. 18:10   Следы так и непостроенного в Норильске следственного изолятора привели в Екатеринбург. ФСБ начало обыски в управлении МВД Екатеринбурга.
18:07   200 млрд рублей получит Красноярский край на здравоохранение.




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