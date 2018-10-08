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8 октября 2018, 18:15



Юные изобретатели Таймыра могут стать участниками научно-технического марафона «АрктикPRO».

Программа марафона включает в себя три этапа. На первом, его участникам необходимо до 20 октября текущего года зарегистрироваться на сайте arktik.pro (http://arktik.pro/arktik_base/regform.php) и за 25 минут ответить на вопросы онлайн-викторины, которая станет доступна в личном кабинете. Также на данном этапе ребятам будет предложено решить изобретательскую задачу (ТРИЗ), за счет которой им будут начислены дополнительные баллы, что повышает шанс пройти во второй этап. Результаты данного этапа будут объявлены 22 октября. Второй этап стартует 27 октября. Здесь подростков ждет «Заполярный технодром», который проходит в формате деловых игр, где необходимо решить ряд научно-технических заданий. По итогам этапа эксперты выберут 25 участников Зимней научно-технической школы – 2019 – третьего этапа марафона. Завершающий этап пройдет с 14 по 20 января 2019 года. В разные годы школа проводилась в Санкт-Петербурге, Красноярске, Казани и Екатеринбурге. Где именно Зимняя школа пройдет на этот раз, организаторы пока не сообщают.

Просмотров:186 Таймырских изобретателей – учащихся 7-10 классов приглашают принять участие в пятом юбилейном научно-техническом марафоне «АрктикPRO», организованном компанией «Норникель».Программа марафона включает в себя три этапа. На первом, его участникам необходимо до 20 октября текущего года зарегистрироваться на сайте arktik.pro (http://arktik.pro/arktik_base/regform.php) и за 25 минут ответить на вопросы онлайн-викторины, которая станет доступна в личном кабинете. Также на данном этапе ребятам будет предложено решить изобретательскую задачу (ТРИЗ), за счет которой им будут начислены дополнительные баллы, что повышает шанс пройти во второй этап. Результаты данного этапа будут объявлены 22 октября.Второй этап стартует 27 октября. Здесь подростков ждет «Заполярный технодром», который проходит в формате деловых игр, где необходимо решить ряд научно-технических заданий. По итогам этапа эксперты выберут 25 участников Зимней научно-технической школы – 2019 – третьего этапа марафона.Завершающий этап пройдет с 14 по 20 января 2019 года. В разные годы школа проводилась в Санкт-Петербурге, Красноярске, Казани и Екатеринбурге. Где именно Зимняя школа пройдет на этот раз, организаторы пока не сообщают.